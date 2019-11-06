«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз: Панарин уничтожит худшую оборону НХЛ

7 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ “Нью-Йорк Рейнджерс” встретится с “Детройт Ред Уингз”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу “синерубашечников” в основное время можно с коэффициентом 2.00.

Анализ матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз» (07.11.2019)

“Рейнджерс” оправились после неудачной серии в середине октября, в рамках которой потерпели пять побед подряд и разжились одним-единственным очком. Результаты худо-бедно наладились: в пяти последних матчах добыты три победы в основное время, причём над довольно крепкими соперниками.



Повержены оказались “Баффало” (6:2), “Тампа_Бэй” (4:1) и “Нэшвилл” (2:1). “Молнии” — лучшая команда предыдущей регулярки, хотя сейчас они, конечно, находятся далеко не в оптимальном состоянии. А два оставшихся клуба прекрасно себя чувствуют на старте сезона, входя в топ-4 в своих конференциях.



Беда лишь в том, что никакой стабильности у подопечных Дэвида Куинна нет и близко. Потому что два оставшихся поединка обернулись натуральными кошмарами. 4:7 от мощного “Бостона” — это ещё ладно, а вот 2:6 от несчастной “Оттавы” на своём льду абсолютно недопустимы для любого коллектива хоть с какими-то амбициями.



Шансы “Рейнджерс” попасть в топ-8 Востока в нынешнем сезоне изначально казались невысокими, однако на данный момент всё не так уж плохо. 13-е место в конференции — это грустно, но здесь всё дело в меньшем количестве матчей. По потерянным очкам Панарин с компанией ничем не уступают “Питтсбургу” и “Торонто”, располагающимся в зоне уайлд-кард.



Именно поэтому ключевая задача для “Нью-Йорка” сейчас — брать максимум очков с аутсайдерами. Тогда возможность по крайней мере обозначить борьбу за плей-офф никуда не денется. “Детройт” прекрасно подходит под определение андердога: в 12 последних матчах “красные крылья” выиграли лишь раз.



Словом, если не обыгрывать таких соперников на своём льду, то даже говорить вслух о попадании в топ-8 лучше не стоит. У “Рейнджерс” огромные проблемы в обороне, а вратари не могут тащить каждый день. Но у “Ред Уингз” с защитой всё ещё хуже. Чаще них в НХЛ не пропускает никто — 63 шайбы за 16 матчей, то есть по четыре штуки за 60 минут.



Это идеальный соперник для набивания статистики. Тот же Панарин за счёт отличного видения площадки прекрасно чувствует себя против команд, имеющих большие проблемы в своей зоне. Плюс возможности в большинстве. Удаляется “Детройт” часто, а с меньшинством всё очень грустно (ужасные 68,6%).

Словом, проверить ИТБ 1,5 очка Панарина за 2.41 имеет смысл. В остальном расклад довольно прост: “Рейнджерс” после унизительного поражения от “Оттавы” вновь сыграют перед своими болельщиками и явно постараются исправиться. “Ред Уингз” не набирали очков на выезде аж с 11 октября, так что П1 за 2.00 напрашивается. Можно даже подумать о П1 с форой (-1) за 2.27.

Ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз»

Чаще “Детройта” в НХЛ не пропускает никто — 63 шайбы за 16 матчей, то есть почти по четыре штуки за 60 минут. Это идеальный соперник для набивания статистики. Тот же Панарин за счёт отличного видения площадки прекрасно чувствует себя против команд, имеющих большие проблемы в своей зоне.



Ставка №1: ИТБ 1,5 очка Панарина за 2.41.



Ставка №2: победа “Рейнджерс” с форой “-1” за 2.27.