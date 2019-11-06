«Лацио» — «Селтик». Прогноз: проверяем коэффициент 4.05 в матче Лиги Европы

7 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов “Лацио” на стадионе «Олимпико» в Риме встретится с “Селтиком”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянской команды можно с коэффициентом 1.63.

Анализ матча «Лацио» — «Селтик» (07.11.2019)

“Лацио” сам придумал себе в Лиге Европы проблемы на ровном месте, начав групповой этап с поражения в Румынии. Итальянский клуб открыл счёт и полностью владел инициативой, но умудрился пропустить от “ЧФР Клуж” два мяча с двух ударов в створ (первый мяч хозяева провели с пенальти) и остался ни с чем (1:2).



Затем римляне одержали волевую победу над “Ренном” (2:1) и потерпели очень обидное поражение в Шотландии. Что любопытно, счёт снова оказался тем же самым, только уже в обратную сторону (1:2). А ход игры напомнил о случившимся в Румынии: бьянкочелести забили первыми и остались ни с чем, пропустив решающий гол на 89-й минуте.



Теперь подопечным Симоне Индзаги для сохранения хороших шансов на выход из группы нужно набирать очки в матче с лидером. Желательно, конечно, победить. Настроение у футболистов должно быть хорошим, в воскресенье они одержали непростую, но заслуженную победу над “Миланом”. Разумеется, со счётом 2:1.



“Лацио” вполне комфортно чувствует себя в чемпионате Италии. “Ювентус” и “Интер” ушагали далеко, а вот в борьбу за две оставшиеся путёвки вклиниться наверняка удастся. Римляне набрали 21 очко в 11 турах и делят четвёртые-шестые места с “Кальяри” и “Аталантой”, отставая на один балл от заклятых врагов из “Ромы”.



Беречь силы команде особенно незачем. Впереди домашний матч со скромным “Лечче”, никаких перелётов не будет. Разумеется, тренерский штаб проведёт определённую ротацию, однако с большой долей вероятности она будет точечной. Замена двух-трёх игроков едва ли существенно скажется на качестве футбола.



Шотландские клубы в еврокубках традиционно считаются домашними. “Селтик” вполне подтверждает этот стереотип. В двух матчах группового этапа Лиги Европы на своём поле одержаны две победы, зато единственный выездной поединок обернулся потерей очков в Ренне (1:1).



Букмекеры вполне справедливо считают “Лацио” фаворитом матча, однако П1 идёт за скучные 1.63, а лезть в форы опасно. “Селтик” отличается неуступчивостью, да и в атаке выглядит как минимум недурно. Можно похулиганить и рассмотреть вариант “в игре будет три гола” за 4.05. Бьянкочелести в последнее время подозрительно часто заканчивают со счётом 2:1.

Также можно проверить линию на угловые. “Лацио” предпочитает вертикальный футбол и редко подаёт большое количество корнеров, а вот “Селтик”, напротив, победил по угловым в каждом из трёх матчей группового этапа. П2 с форой (+2) по угловым за 2.20 смотрится перспективно.

Ставки на матч «Лацио» — «Селтик»

Букмекеры вполне справедливо считают “Лацио” фаворитом матча, однако П1 идёт за скучные 1.63, а лезть в форы опасно. “Селтик” отличается неуступчивостью, да и в атаке выглядит как минимум недурно. Можно похулиганить и рассмотреть вариант “в игре будет три гола” за 4.05. Бьянкочелести в последнее время подозрительно часто заканчивают со счётом 2:1.



Ставка №1: три гола в матче за 4.05.



Ставка №2: победа “Селтика” по угловым с форой (+2) за 2.20.