«Рейнджерс» — «Порту». Прогноз: команда Джеррарда справится с Зе Луишем

7 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» на стадионе «Айброкс» в Глазго встретится с «Порту». Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу португальской команды можно с коэффициентом 2.45.

Анализ матча «Рейнджерс» — «Порту» (07.11.2019)

Группа G изначально казалась одной из самых интересных в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Так и получилось. Сыграно три тура, плотность высокая, один неудачный исход может полностью перевернуть расклады. У «Янг Бойз» шесть очков, у «Рейнджерс» и «Порту» по четыре, а у «Фейеноорда» — три.



Игра в Португалии получилась бодрой и боевой, хотя моментов оказалось не так уж много. В целом соперники показали равный футбол, так что итоговая ничья со счётом 1:1 выглядит справедливо. Этот результат, пожалуй, на руку подопечным Стивена Джеррарда. Два из трёх оставшихся матча они проведут на своём поле, где отобрать у них очки всегда непросто.

«Порту», напротив, сыграет дома лишь один раз — в шестом туре с «Фейеноордом». Так что основная задача — сохранить хорошие шансы на выход в плей-офф к заключительному поединку. Для этого нужно набрать в Глазго и Берне хотя бы два-три очка, ведь лимит ошибок уже исчерпан: 0:2 в Роттердаме и 1:1 в домашнем матче с «Рейнджерс» могут дорого обойтись.



Собственно, тренерский штаб «драконов» определённо понимает значимость ситуации. В воскресенье он провёл ротацию в домашней игре с главным аутсайдером чемпионата Португалии «Авешем». Алекс Теллес и Зе Луиш, например, появились на поле только во втором тайме.



Фаворит играл аккуратно и берёг силы. Победа, впрочем, никуда не делась. «Порту» хватило одного-единственного гола, расклад в турнирной таблице не изменился: второе место с отставанием от «Бенфики» в два очка. Следующий матч во внутреннем первенстве состоится только 11 ноября, так что состав гостей наверняка будет близок к оптимальному.



В то же время считать «Рейнджерс» аутсайдером домашнего матча по умолчанию опасно. Светло-синие знают своё дело: они делят первую позицию с «Селтиком» в чемпионате Шотландии (по 28 очков после 11 матчей), а в воскресенье спокойно разнесли «Хартс» в полуфинале Кубка шотландской лиги (3:0). Заключительные полчаса превратились в формальность.



На победу португальцев дают 2.45, а успех шотландцев идёт за 2.80. Состав у «Порту» действительно немного сильнее, но какого-то громадного преимущества нет, а свои трибуны много значат для клуба из Глазго. Пожалуй, баланс сил кажется равным. В связи с этим логично играть по коэффициенту и отталкиваться от хозяев.



1Х + тотал меньше 3,5 мяча идёт за 2.23 и полностью нас устраивает. Предпосылок для верхового матча не так уж много. Очная встреча в Португалии получилась довольно аккуратной, а теперь осторожности должно быть даже больше, ведь в случае поражения шансы на выход в плей-офф рискуют стать призрачными.



Следовательно, соперники вряд ли будут раскрываться раньше времени, из-за чего дебют наверняка получится аккуратным. В связи с этим, кстати, можно рассмотреть «гол в первые 27 минут — нет» за 2.32. Заключительный вариант — ИТБ 4,5 углового «Порту» за 1.80. «Драконы» стараются играть от себя и часто задействуют фланги, так что планка в пять корнеров выглядит посильной задачей.

Ставки на матч «Рейнджерс» — «Порту»

Состав у «Порту» немного сильнее, но свои трибуны многое значат для клуба из Глазго. В связи с этим логично играть по коэффициенту. 1Х + ТМ 3,5 мяча идёт за 2.23. Предпосылок для верха немного. Очная встреча в Португалии получилась довольно аккуратной, а теперь осторожности должно стать больше, ведь в случае поражения шансы на выход в плей-офф сильно уменьшатся. Соперники вряд ли будут раскрываться, из-за чего дебют наверняка получится аккуратным.



Ставка №1: «Рейнджерс» не проиграет + ТМ 3,5 мяча за 2.23.



Ставка №2: гол в первые 27 минут — нет за 2.32.