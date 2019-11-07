«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Кепа опять не сможет сыграть на ноль

9 ноября в матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне встретится с «Кристал Пэлас». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Фрэнка Лэмпарда можно с коэффициентом 1.33.

Анализ матча «Челси» — «Кристал Пэлас» (09.11.2019)

«Челси» после трудного старта набрал мощные обороты и влюбил в себя большое количество нейтральных болельщиков весёлым футболом. Результаты в чемпионате Англии в полном порядке: пять побед подряд с общим счётом 13:4 позволили уверенно расположиться в зоне Лиги чемпионов.

После 11 туров синие делят с «Лестером» третье место в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на шесть очков. И при этом имеют полное право сетовать на невезение в нескольких матчах. Старт сезона с учётом прихода нового тренера, кадровых проблем, трансферного бана и внедрения молодых футболистов получился замечательным.

Единственной неудачей можно назвать недавний вылет из Кубка английской лиги от рук «Манчестер Юнайтед» (1:2), но для лондонцев на данном этапе это откровенно второстепенный турнир, который сильно уступает по значимости АПЛ и Лиге чемпионов. Гораздо важнее, что на основных фронтах всё складывается более чем хорошо.

«Кристал Пэлас» тоже знает себе цену. Рою Ходжсону нельзя отказать в умении выстраивать крепкие коллективы при ограниченных ресурсах. Он довольно быстро превратил «орлов» из аутсайдера в середняка. Место в верхней половине таблицы, 15 очков в 11 турах и оставленные позади «МЮ» и «Тоттенхэм» — это серьёзно.

Пару недель назад клуб находился ещё выше, но дальше наступил очень неприятный отрезок календаря — «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Лестер». В этих играх удалось разжиться лишь одним очком, хотя в целом «Кристал Пэлас» выглядел достойно. «Горожане» и «лисы» победили со счётом 2:0, а «Арсенал» умудрился потерять очки, забив два мяча к девятой минуте (2:2).

«Челси», конечно, хорош и справедливо идёт у букмекеров фаворитом. Однако не получается отделаться от ощущения, что букмекеры недооценивают гостей. Даже П2 с форой (+1,5) идёт за коэффициент 1.95. У «орлов» четыре поражения в 11 турах, лишь одно из них получилось разгромным — 0:4 от «Тоттенхэма».

0:1 от идущего шестым «Шеффилда» во втором туре при равной игре — это нормально, 0:2 от «Манчестер Сити» и 0:2 от «Лестер Сити» — тоже. Тут надо отметить, что «лисы» забили первый мяч на исходе часа игры после углового, а в остальном испытывали серьёзные проблемы с созданием моментов.

Синие в среду провели восхитительный матч с «Аяксом», где уступали 1:4, почти полчаса играли в формате «11 на 9» и в итоге разошлись с амстердамцами миром (4:4). Такие битвы всегда забирают огромное количество эмоций, что особенно актуально для команды с большим количеством молодых футболистов. Длина «скамейки» у Фрэнка Лэмпарда не впечатляет, так что проблемы со свежестью наверняка возникнут.

Всё это обещает фавориту определённые проблемы, а потому лезть в большие форы крайне опасно. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1,5) за 1.95 и ставкой на гол гостей за 1.75. «Орлы» забивали в четырёх из пяти предыдущих очных встреч, «Челси» часто ошибается в защите и допускает обрезы, а действия Кепы по-прежнему оставляют желать лучшего. Сыграть на ноль в таких условиях будет непросто.

Второй вариант — ИТМ 3,5 углового «Кристал Пэлас» за 1.67. Тут всё просто: подопечные Роя Ходжсона непременно отдадут мяч и будут действовать вторым номером, так что вероятность большого числа корнеров невысока. В среднем по сезону «орлы» на выезде подают по три угловых. На «Стэмфорд Бридж» преодолеть эту планку будет непросто.

Ставки на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

Матч с «Аяксом» наверняка забрал много эмоций, так что лезть в большие форы опасно. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1,5) за 1.95 и ставкой на гол гостей за 1.75. «Орлы» забивали в четырёх из пяти предыдущих очных встреч, «Челси» часто ошибается в защите, а действия Кепы по-прежнему оставляют желать лучшего. Сыграть на ноль в таких условиях будет непросто.

Ставка №1: гол «Кристал Пэлас» за 1.75.

Ставка №2: ИТМ 3,5 углового «Кристал Пэлас» за 1.67.

Ставка №3: победа «Кристал Пэлас» с форой (+1,5 мяча) за 1.95.