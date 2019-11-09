«Ювентус» — «Милан». Прогноз: Роналду, Дибале и Игуаину придётся повозиться

10 ноября в матче 12-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине встретится с “Миланом”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.41.

Анализ матча «Ювентус» — «Милан» (10.11.2019)

“Милан” продолжает вязнуть в нижней части турнирной таблицы. Смена тренера быстрых результатов не принесла, хотя на резкое преображение вряд ли кто-то рассчитывал: проблемы слишком глубоки, чтобы решить их простой перестановкой наставника. По крайней мере — наставника сопоставимого калибра. Так в итоге и получилось.



Уровень состава откровенно средненький, при этом подавляющее большинство футболистов остановились в прогрессе, а то и вовсе регрессируют. Тем не менее, старт Стефано Пиоли получился несколько хуже, чем ожидалось. Одна победа и четыре очка в четырёх матчах — результат более чем слабый.



Поражения от “Ромы” (1:2) и “Лацио” (1:2) вопросов не вызывают — в каждом из случаев россонери вполне заслуживали ничьей, но остались с пустыми руками из-за глупых ошибок. А вот домашняя ничья с борющимся за выживание “Лечче” (2:2) и вымученная победа на своём поле над СПАЛом (1:0) при ужасно скучной игре — это грустно.



После 11 туров чемпионата Италии “Милан” занимает 13-е место, отставая от зоны еврокубков на восемь очков. Если так пойдёт дальше, о попадании в еврокубки можно будет забыть уже через пару месяцев. Стабильно побеждать аутсайдеров пока совсем не получается из-за огромных проблем в позиционном нападении.



Вдобавок ко всему россонери проиграли восемь предыдущих очных встреч в Турине, а потому скромный коэффициент на победу действующего чемпиона (всего лишь 1.42) на первый взгляд выглядит вполне заслуженно. Тем не менее, списывать гостей со счетов рановато. У них имеются неплохие шансы если не зацепиться за очки, то хотя бы навязать борьбу фавориту.



Прежде всего, они готовились к поединку в недельном цикле, тогда как “Ювентус” в среду провёл тяжёлый матч в Москве против “Локомотива” (1:2) с последующим перелётом. Состав туринцев был близок к оптимальному, а запас сил наверняка истощился. Воскресная игра будет последней перед международной паузой, то есть хозяева почти месяц подряд играли по два раза в неделю.



Второй момент — проблемы самого “Юве”. Маурицио Сарри сам отмечал, что пока команда далека от того футбола, который он хотел бы видеть. Это более чем трезвый взгляд на ситуацию. Шероховатостей действительно хватает, а победы в основном удаётся одерживать скорее благодаря запасу индивидуального мастерства, чем благодаря поставленному футболу.



Третье — нынешний “Милан” ужасно действует первым номером, но в Турине подолгу владеть мячом едва ли придётся. А вот на контратаках подопечные Стефано Пиоли эпизодически выглядят вполне нормально. Наличие нескольких игроков, способных протащить мяч и решить эпизод на свободном пространстве, позволяет рассчитывать на пару-тройку хороших моментов.



Благо что в защите у “Ювентуса” всё не так уж здорово. Маттейс де Лигт много ошибался и получил небольшую травму, а заменивший его в матче с “Локомотивом” Даниэле Ругани также выглядел слабым звеном. Так что рассмотреть классические обе забьют за 2.02 вполне можно.



Туринцы, конечно, выглядят ощутимо сильнее. Однако здесь нужно учитывать ещё один фактор: за 11 туров Серии А они лишь раз победили с разницей более чем в один мяч. Было это ещё в сентябре — 2:0 на своём поле со СПАЛом, причём второй гол Криштиану Роналду забил только на 78-й минуте.



Именно поэтому лезть в форы довольно опасно. Наевшийся “Ювентус” вряд ли сможет показать свой максимум и удивить соперника интенсивностью, так что вероятность разгрома невысока. Мы вы выбирали между трёх вариантов. Конечное решение зависит от того, насколько сильно вы привыкли рисковать.

Аккуратный — победа “Милана” с форой (+1,5) за 1.68. Чуть смелее — победа “Ювентуса” с разницей в 1-2 мяча за 2.00. Ставка для авантюристов — победа хозяев строго в один мяч за 3.50. Две предыдущие очные встречи завершились именно так: 2:1 в Серии А и 1:0 в матче за Суперкубок Италии.

Ставки на матч «Ювентус» — «Милан»

Туринцы, конечно, выглядят сильнее. Но за 11 туров Серии А они лишь раз победили с разницей более чем в один мяч. Было это ещё в сентябре — 2:0 на своём поле со СПАЛом, второй гол Криштиану Роналду забил только на 78-й минуте. Поэтому лезть в форы опасно. Наевшийся “Ювентус” вряд ли сможет показать свой максимум и удивить соперника интенсивностью.



Ставка №1: обе забьют за 2.02.



Ставка №2: победа “Ювентуса” с разницей в один мяч за 3.50.