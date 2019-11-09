«Сочи» — ЦСКА. Прогноз: «армейцам» не хватит сил после Лиги Европы

10 ноября на стадионе «Фишт» в матче 16-го тура РПЛ «Сочи» примет ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 мск. Эксперты считают «армейцев» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно за 1.94. Победа «барсов» оценена аналитиками коэффициентом 4.2. Специалисты ожидают низкую результативность. Тотал меньше 2,5 идёт за 1.66.

Прогноз матча «Сочи» — ЦСКА (10.11.2019)

ЦСКА в очередной раз не смог выиграть в Лиге Европы и уже практически потерял все шансы на выход в плей-офф. Неудачный осенний отрезок сказался на перспективах «армейцах» в двух важнейших турнирах, и кризис всё ещё продолжается. Впрочем, выездную ничью с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ красно-синие могут занести себе в актив.



У «Сочи» дела также идут не лучшим образом. За четыре поединка с «Крыльями Советов», «Арсеналом», «Ростовом» и «Тамбовом» команда Александра Точилина набрала лишь одно очко. С соперниками сопоставимого уровня «барсы» наверняка рассчитывали на нечто большее, но ожидания не оправдались. Теперь задача по сохранению прописки в РПЛ выглядит значительно сложнее.



В предстоящем поединке эксперты отдают предпочтение ЦСКА. Один из грандов лиги встречается с командой, замыкающей турнирную таблицу, поэтому фаворит очевиден. Чистая победа «армейцев» доступна в букмекерских конторах за 1.93. Однако мы пойдём против специалистов и за коэффициент 1.9 проверим 1Х на хозяев.



Да, у «Сочи» сейчас провальный отрезок, но как тогда назвать то, что происходит с командой Виктора Гончаренко? За восемь официальных матчей с начала октября у ЦСКА лишь одна победа. «Армейцы» на своём поле одолели «Уфу» в Кубке России с минимальным счётом. При этом, в соперниках у красно-синих были далеко не монстры.



На упомянутом интервале ЦСКА, например, по два раза играл с «Уфой» и «Ференцварошем». По составу «Сочи» не слабее названных выше команд. В первом круге «барсы» увезли ничью с «ВЭБ Арены», оставив свои ворота в неприкосновенности. Коллектив Александра Точилина сейчас борется за каждое очко, поэтому хозяева приложат максимум усилий для достижения поставленной цели.



Последняя на данный момент виктория «армейцев» в РПЛ датирована сентябрём, после чего команда Виктора Гончаренко потеряла очки в четырёх подряд матчах. Разумеется, рано или поздно ЦСКА начнёт побеждать и, возможно, даже выдаст целую серию успешных результатов, но пока у красно-синих невидно улучшений с точки зрения качества игры.

Для ЦСКА ближайший поединок станет третьим выездным за девять дней. Санкт-Петербург, Будапешт, Сочи – перелёты не самые короткие, зато скамейка «армейцев» как раз не может похвастать своей длиной. Основа красно-синих отдала много сил в предыдущих матчах, из-за чего «барсы» получат дополнительные шансы. Фернандес, Влашич и Чалов не железные.

Ставка на матч «Сочи» — ЦСКА

Серия ЦСКА без побед в РПЛ достигла четырёх матчей, аналогичный показатель и у «Сочи». Для «армейцев» ближайший поединок станет третьим выездным за девять дней, что должно в худшую сторону сказаться на физическом состоянии красно-синих. За коэффициент 1.9 мы сделаем ставку на 1Х в пользу «барсов». Коллектив Александра Точилина приложит максимум усилий для набора очков.



Ставка: «Сочи» не проиграет с коэффициентом 1.9.

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