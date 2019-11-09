Чехия — Россия. Прогноз: Кудашов не позволит Ржиге выиграть Кубок Карьялы

Сборная Чехии набрала пять очков в двух матчах и близка к тому, чтобы выиграть этап.

10 ноября в третьем матче первого этапа Евротура Кубка Карьялы сборная Чехии на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки сыграет с Россией. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.83.

Анализ матча Чехия — Россия (10.11.2019)

Второй матч сборной России на Кубке Карьялы (5:4 Б) получился очень похожим на первый. Безо всяких оговорок и натяжек можно сказать, что вновь удался стартовый период. На этом отрезке подопечные Алексея Кудашова превзошли как Финляндию, так и Швецию. Причём в случае с «тре крунур» вышло даже убедительнее.

Соперник никак не мог раскатиться и закрепиться в зоне россиян, хотя постоянно пытался включать высокий прессинг и провоцировать ошибки. Тем не менее, в первом периоде шведы не создали ровным счётом ничего. Пара-тройка бросков с неопасных позиций стали лёгкой добычей Игоря Бобкова.

Зато наши хоккеисты к первому перерыву успели провести две шайбы: одну после элегантной поперечной передачи, вторую — с добивания. Дальше — как под копирку. Во втором периоде сборная России хватает удаление за удалением, теряет ритм и позволяет противнику вернуться в игру.

В третьем периоде вновь не удалось сыграть по счёту. Слишком много малых штрафов на ровном месте, пропущенный гол в формате «три-на-пять» — это ещё ладно. Но умудриться потерять очки, имея 4:2 в свою пользу после 53 минут — перебор. С финнами концовка также оказалась напрочь провалена, так что тенденция напрягает.

Здорово, что после таких событий хоккеисты не опустили голову. Здорово отбегали овертайм, вытянули серию буллитов — это похвально. Тем не менее, самый молодой состав среди всех участников Кубка Карьялы даёт о себе знать. Нестабильная игра, огромное количество ошибок и пропущенные шайбы в концовках — не самые приятные признаки.

Они абсолютно нормальны для первых матчей экспериментальной сборной, однако для ставок и прогнозов такие команды не годятся. Сборная России играет отрезками, чередуя бодрый и довольно симпатичный хоккей с сериями удалений за выброс шайбы и глупыми ошибками. Потому с чехами может произойти всё что угодно.

Подопечные Милоша Ржиги знают себе цену. Состав у них более чем средненький, это типичная низовая команда, которая вяжет, душит и надеется на вратаря. Впрочем, такого набора хватило для уверенной победы над Швецией в вынесенном матче (3:1) и эмоционального успеха во встрече с мотивированными финнами (3:2 Б).

На стороне россиян небольшое преимущество в индивидуальном мастерстве, а также четыре лишних часа отдыха. Звучит смешно, но при столь плотном календаре этот фактор может оказаться значимым. Чехи закончили исполнять буллиты в предыдущем поединке в 21:10 мск, а уже в 14:30 следующего дня их ждёт заключительный матч.

На таком фоне вполне вероятны проблемы с движением, а для нынешней Чехии отданный «конёк» и проигранные единоборства по умолчанию означают гигантские трудности. Если сборная России сумеет минимизировать количество нелепых удалений, то наверняка сможет победить и помешать подопечным Ржиги выиграть Кубок Карьялы.

С точки зрения ставок логично выбирать между победой сборной России в первом периоде за 2.45 и победой России с форой (-1) за 2.12. Второй вариант — ИТБ 0,5 очка Никиты Сошникова за 2.10, сыгравший в поединке с финнами. Форвард «Салавата» в прошлом матче забил четвёртый гол россиян и реализовал решающий буллит, а коэффициент по-прежнему превышает двойку.

С айстаймом у Сошникова после вчерашних успехов едва ли возникнут проблемы, да и при реализации большинства тренерский штаб ему доверяет. Активности Никите не занимать, так что зацепить очко ему вполне по силам. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 1.85-1.90.

Ставки на матч Чехия — Россия

На стороне россиян небольшое преимущество в индивидуальном мастерстве, а также четыре лишних часа отдыха. Звучит смешно, но при столь плотном календаре этот фактор может оказаться значимым. Если сборная России сумеет минимизировать количество нелепых удалений, то наверняка сумеет победить и помешать подопечным Ржиги выиграть Кубок Карьялы.

Ставка №1: победа сборной России в первом периоде за 2.45.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Никиты Сошникова за 2.10.