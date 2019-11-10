«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида». Прогноз: Бучневич и Панарин забьют Бобровскому

10 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Флоридой Пантерз». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «кошек» в основное время можно с коэффициентом 2.26.

Анализ матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» (10.11.2019)

«Рейнджерс» напрочь провалили середину октября и потерпели пять поражений подряд, но сделали выводы и сумели оттолкнуться ото дна. В пяти последних матчах одержано четыре победы, все — в основное время. Хотя уровень соперников был как минимум достойным.

«Тампа» (4:1) — лучший клуб предыдущего регулярного чемпионата, хоть сейчас и явно находящаяся не в лучшем состоянии. Зубастый «Нэшвилл» (2:1), крепкий середняк «Каролина» (4:1). Единственный беспросветным аутсайдером в этой компании оказался «Детройт», который «синерубашечники» разнесли со счётом 5:1.

Этот отрезок получился бы идеальным, если б не чудовищное поражение от хилой «Оттавы» на своём льду (2:6). Впрочем, и без того команда выглядит вполне достойно. 15 баллов в 14 матчах позволяют находиться в борьбе за плей-офф. По потерянным очкам «Рейнджерс» не уступают клубам из зоны уайлд-кард.

«Флорида» тоже начала сезон слабенько, добыв лишь одну победу в пяти поединках. Но постепенно работа Джоэля Кенневиля даёт о себе знать. Проблемы в обороне по-прежнему крайне серьёзные, однако набор очков удалось худо-бедно поставить на поток.

Скажем, на отрезке с 12 октября по 8 ноября «Пантерз» провели 12 матчей, лишь в одном из них оставшись с пустыми руками (2:7 от «Ванкувера» с обратной заменой Сергея Бобровского). Команда часто проигрывает за пределами основного времени, но принцип «курочка по зёрнышку клюет» в данном случае вполне применим.

Кенневиль работает с командой совсем недавно, а потому на начальном этапе важно просто не опускаться ниже определённого уровня. Если всё пойдёт нормально, по ходу сезона «кошки» будут прибавлять. Промежуточные результаты более чем приятные: прошло уже пять недель, а «Флорида» вошла в зону плей-офф и не намерена сбавлять обороты.

Тем не менее, котировки букмекеров выглядят сомнительно. На сегодня «Пантерз» и «Рейнджерс» близки по классу: две любопытные, но крайне нестабильные команды с довольно слабой защитой, которые сильно зависят от действий вратаря. Фаворитом считаются южане, хотя все косвенные признаки на стороне хозяев.

Прежде всего, свой лёд. На выезде у «Флориды» всего две победы в основное время в десяти матчах. Второй момент — лишнее время на отдых. «Нью-Йорк» не играл с 10 ноября, когда выстоял в гостях у «Каролины» (4:2). А вот «Пантерз» проводят бэк-ту-бэк: накануне они провели крайне непростую встречу с «Айлендерс» (1:2).

«Островитяне» благодаря вязкому хоккею и капканам в средней зоне способны доставить проблемы кому угодно. С ними приходится много бегать и постоянно вступать в силовую борьбу. Выходит, предыдущую — весьма энергозатратную — игру южане завершили в районе полуночи по московскому времени, а уже в 21:00 предстоит сразиться с «синерубашечниками».

Вполне вероятно, что свежести гостям не хватит. Вот и получается, что в матче двух сопоставимых коллективов коэффициент на победу хозяев превышает «двойку», хотя их соперник будет играть во второй раз за сутки. Всякое может случиться, но с точки зрения логики и математики проходить мимо такого варианта нельзя. Альтернатива — 1Х + ТМ 6,5 шайбы за 2.85.

Вторая ставка похожа на первую. Павел Бучневич провёл 14 матчей в сезоне, набрав очки в девяти из них. В последнее время у него очень недурный айстайм, место в спецбригаде большинства и достойные партнёры. В двух предыдущих поединках он набирал по два очка.

При этом ИТБ 0,5 очка Бучневича идёт за 2.41, хотя оборону «Флориды» трудно назвать крепкой. Всякое может случиться, но на наш взгляд коэффициент ощутимо завышен и должен находиться на уровне 1.90-2.00. Проверим это наблюдение.

Ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз»

В матче двух сопоставимых коллективов коэффициент на победу хозяев превышает «двойку», хотя их соперник будет играть во второй раз за сутки. Всякое может случиться, но с точки зрения логики и математики проходить мимо такого варианта нельзя. Так что берём П1.

Ставка №1: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.06.

Ставка №2: Павел Бучневич наберёт очки за 2.41.