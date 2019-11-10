«Чикаго» — «Торонто». Прогноз: Михеев прервёт неудачную серию на глазах Кейна

11 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ “Чикаго Блэкхоукс” встретится с “Торонто Мэйпл Лифс”. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу “листьев” в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Чикаго Блэкхоукс» — «Торонто Мэйпл Лифс» (11.11.2019)

“Торонто” набирает очки в пяти матчах подряд — три победы и два поражения за пределами основного времени. Что любопытно, на этом отрезке только один поединок уложился в 60 минут, да и там варианты имелись. К 53-й минуте встречи с “Лос-Анджелес Кингз” на табло горели две единицы, но канадцы забили два гола подряд и не оставили шансов сопернику.



Неплохие результаты в последние две недели позволили выйти на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, но этот успех строго промежуточный. Почти все конкуренты имеют по 1-2 игре в запасе, что при высокой плотности не позволяет расслабляться.



Скажем, идущие на 12-м месте в конференции “Рейнджерс” по потерянным очкам опережают подопечных Майка Бэбкока. Так что 1-2 неудачных матча могут существенно изменить положение дел. Накануне “Мэйпл Лифс” по буллитам уже проиграли на своём льду прямым конкурентам из “Филадельфии” (2:3 Б). Так что нужно исправляться.



Собственно, в поединке с “Флайерз” хозяева смотрелись не хуже, но заваленный дебют и слабая реализация в овертайме не позволили набрать два очка. Впрочем, “Чикаго” сейчас выглядит заметно хуже, так что при должном уровне хоккея “Торонто” наверняка сумеет исправиться за обидное поражение.



В 11 последних матчах “ястребы” одержали три победы — над худшим клубом лиги “Лос-Анджелес Кингз”, не входящим в зону плей-офф “Анахаймом” и переживающим спад “Ванкувером”. 14 очков в 16 матчах — это 13-е место в Западной конференции, хуже только у совсем уж депрессивных “Миннесоты” и “Кингз”.



Впрочем, основные проблемы “Блэкхоукс” связаны с игрой вне родного льда: всего одна победа в семи гостевых матчах, да и та в овертайме. На домашней площадке результаты получше — четыре победы в девяти поединках и два поражения за пределами основного времени.



Соперники проводят бэк-ту-бэк и сыграют во второй раз за сутки после перелёта. Обе команды накануне доигрались до серии буллитов и уступили в ней с итоговым счётом 2:3. “Чикаго” проиграл “Питтсбургу”, хотя к 30-й минуте вёл с разницей в две шайбы. На фоне плотного календаря многое будет зависеть от оставшихся сил.



Тут, пожалуй, преимущество получит “Торонто”, в составе которого много молодых хоккеистов. Разница в индивидуальном мастерстве также на стороне гостей, да и по очным встречам расклад неплохой — два предыдущих поединка в Чикаго остались за канадским клубом. П2 за 2.10 смотрится вполне нормально, альтернатива — Х2 + ТБ 5,5 шайбы за 2.23.

Второй вариант — ИТБ 0,5 очка Ильи Михеева за 2.03. Российский нападающий молчит уже три матча, для него это рекордная сухая серия в сезоне. При этом Михеев стабильно получает по 15-18 минут айстайма и в целом смотрится симпатично. Моменты есть, движение неплохое. У “Чикаго” довольно средненькая оборона, так что возможности прервать неудачный отрезок наверняка появятся.

Ставки на матч «Чикаго Блэкхоукс» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Соперники проводят бэк-ту-бэк и сыграют во второй раз за сутки после перелёта. На фоне плотного календаря многое будет зависеть от оставшихся сил. Тут, пожалуй, преимущество получит “Торонто”, в составе которого много молодых хоккеистов. Разница в индивидуальном мастерстве также на стороне гостей, да и по очным встречам расклад неплохой — два предыдущих поединка в Чикаго остались за канадским клубом…



Ставка №1: “Торонто” не проиграет и тотал больше 5,5 шайбы за 2.23.



Ставка №2: Илья Михеев наберёт очки за 2.03.