ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Капризов опять огорчит команду Знарка в дерби

12 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА встретится со “Спартаком”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.40.

Анализ матча ЦСКА — «Спартак» (12.11.2019)

ЦСКА к концу октября заметно подсел, став чередовать победы и поражения. В пяти последних матчах они потерпели три неудачи, все — в основное время. 0:3 от “Йокерита”, 1:2 от “Сибири” и 2:4 от “Нефтехимика”. Больше двух шайб на этом отрезке они забили лишь однажды — 3:0 с “Барысом”, да и там последний гол провели уже в пустые ворота.



В общем, пауза на Евротур подоспела как нельзя кстати. Кирилл Капризов после возвращения в строй выглядел не лучшим образом, а без него атака “армейцев” оказалась чересчур предсказуемой. Энергии и мотивации в определённых случаях явно не хватало.

Впрочем, никаких стратегических проблем это не принесло. Подопечные Игоря Никитина уверенно возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, опережая ближайшего преследователя на четыре очка, а СКА — на семь. И это при том, что питерцы провели на два поединка больше.



Недельного перерыва наверняка хватит на то, чтобы собраться с мыслями и перезарядить батарейки. Благо что времени на раскачку, как и принято на Руси, нет: в первом же матче после возобновления регулярного чемпионата ЦСКА ждёт московское дерби со “Спартаком”.



Красно-белые — одна из немногих команд КХЛ, которым пауза на Евротур скорее помешала, чем помогла. Во второй половине октября они набрали сумасшедшие обороты, одержав шесть побед подряд. В том числе и над крепкими противниками: СКА (3:2), “Йокерит” (3:2 и 4:2), “Торпедо” (3:1).



За этой серией последовало обидное поражение от “Адмирала” (3:4), но оно тянет больше на несчастный случай. Красно-белые вели в счёте после двух периодов, однако затем прижались к своим воротам, а Юлиус Гудачек в нужный момент не подтащил. Иногда такое случается.



“Спартак” вышел на пятое место в Западной конференции с 30 очками в 26 матчах. Тем не менее в дерби логичнее играть от фаворита. Причина проста: ЦСКА может испытывать проблемы с мотивацией в проходных поединках, однако на принципиальных соперников всегда настраивается должным образом.



Это легко доказать статистикой. Красно-синие выиграли у “Спартака” 14 предыдущих матчей. Красно-белые не знают побед с сентября 2013 года. А единственная встреча в нынешнем сезоне закончилась жуткими 9:3 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина. Поначалу игра была близкой, а после четвёртой шайбы хозяева просто бросили играть.



Столь чувствительное поражение наверняка послужит дополнительной мотивацией для подопечных Олега Знарка. Определённую борьбу они наверняка навяжут, но в какой-то момент индивидуальное мастерство “армейцев”, скорее всего, скажется. Лезть в большие форы мы не рискнём, даже П1 с форой (-1,5) идёт за скромные 1.78.



Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 шайбы за 2.70 и 1Х + тотал больше 4,5 шайбы за 2.17. Также можно проверить гол Кирилла Капризова за 2.73. У 22-летнего нападающего 13 шайб в 22 матчах сезона, а в предыдущем поединке со “Спартаком” он и вовсе оформил хет-трик.



Проблем с айстаймом у него быть не должно: соперник принципиальный, сил после паузы должно быть достаточно, ведь на Евротур Капризов не вызывался. Беречь ключевого нападающего Игорю Никитину в таких условиях нет смысла, а уж с остротой и неординарными действиями у него проблем нет.

Ставки на матч ЦСКА — «Спартак»

Красно-синие выиграли у “Спартака” 14 предыдущих матчей. Красно-белые не знают побед с сентября 2013 года. А единственная встреча в нынешнем сезоне закончилась жуткими 9:3 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина. Проверим 1Х + тотал больше 4,5 шайбы за 2.29.



Ставка №1: ЦСКА не проиграет + ТБ 4,5 шайбы за 2.17.



Ставка №2: гол Кирилла Капризова за 2.73…