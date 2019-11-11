«Металлург» — «Трактор». Прогноз: Юрзинов наберёт очки в южноуральском дерби

12 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Металлург” в Магнитогорске встретится с “Трактором”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.71.

Анализ матча «Металлург» — «Трактор» (12.11.2019)

В первый же день после паузы на Евротур состоится южноуральское дерби. “Трактор” прямо перед перерывом сменил главного тренера: место Петериса Скудры занял Владимир Юрзинов-младший. Начинать придётся с места в карьер — соперник принципиальный, да ещё и набравший солидный ход.



Отставка латвийского специалиста напрашивалась уже в начале октября. “Мишки” хорошо начали регулярный чемпионат, но после дальневосточного турне так и не смогли прийти в себя. Забитые шайбы давались с огромным трудом, процент брака зашкаливал, ошибок в своей зоне хватало.



Результат невероятно грустный — “Трактор” с 22 очками делит с “Амуром” последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. При этом у “тигров” имеются две игры в запасе, то есть положение челябинцев сейчас самое печальное среди всех клубов Востока. И права на ошибку уже не осталось — ещё один неудачный отрезок превратит шансы на выход в плей-офф в статистическую погрешность.



Плюса можно найти ровно два. Первый — высокая плотность в таблице. Каждый действительно способен отнять очки у каждого, за счёт чего крепкая победная серия может существенно поднять команду за довольно короткий период. Лучший пример — “Металлург”, который напрочь провалил старт регулярки, но уже к началу ноября вернулся в зону плей-офф.



Второй момент — “Трактор” провёл 27 матчей, 15 из которых на чужом льду. И на Дальний Восток уже слетал. То есть в оставшееся время календарь вполне приятный, а регулярный чемпионат челябинцы и вовсе закончат серией из пяти домашних матчей, что при прочих равных станет серьёзным козырем. Дело за малым — исправить положение и остаться к игре к концу февраля.



“Лисы” сейчас в полном порядке: семь побед в восьми поединках, а единственное поражение случилось в овертайме (2:3 ОТ с “Сибирью”). Тем не менее 1.71 на победу хозяева в основное время кажется перебором. Проблем с мотивацией и энергией после смены тренеры у “Трактора” не будет.



Кроме того, Юрзинов имел около десяти суток на знакомство с командой и подготовку конкретно к ММг. Этого вполне достаточно, чтобы привить основные требования и заготовить парочку сюрпризов. Последний фактор — очные встречи. В пяти последних матчах с “Трактором” “Металлург” лишь раз победил в основное время.

Раз так, основная ставка напрашивается — Х2 за 2.12. “Лисы”, конечно, будут фаворитом, но дотянуть до овертайма гостям вполне по силам. Второй вариант — ничья в первом периоде за 2.22. Обе команды часто играют низ, а принципиальность противостояния только добавит им осторожности.

Ставки на матч «Металлург» — «Трактор»

Проблем с мотивацией и энергией после смены тренеры у “Трактора” не будет. Юрзинов имел около десяти суток на знакомство с командой и подготовку конкретно к ММг. Этого вполне достаточно, чтобы привить основные требования и заготовить парочку сюрпризов. Последний фактор — очные встречи. В пяти последних матчах с “Трактором” “Металлург” лишь раз победил в основное время. Возьмём Х2 за 2.12.



Ставка №1: ничья в первом периоде за 2.22.



Ставка №2: “Трактор” не проиграет за 2.12.