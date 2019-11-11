РПЛ на паузе, но букмекеры не спят. Обзор самых необычных предложений экспертов

В европейских футбольных лигах наступила вынужденная пауза из-за матчей национальных сборных. Временное затишье сказывается не только на поклонниках самого популярного вида спорта, но и на любителях заключать пари. Мы подобрали целую серию интересных предложений от букмекеров, которые своим разнообразием не оставят равнодушными, как опытных игроков на ставках, так и избегающих данной сферы болельщиков. Все варианты так или иначе связаны с Российской Премьер-Лигой и разбиты на три группы по величине коэффициентов.

Президентское помилование и болельщица на поле

— Александр Кокорин и Павел Мамаев получат президентское помилование для выезда за границу до 31 декабря 2020 года за коэффициент 1.85.



— На поле в матче РПЛ сезона-2019/20 выбежит болельщица за 5.55.



— Иностранный арбитр обслужит матч РПЛ в качестве главного судьи до 31 мая 2020 года за 7.8.



— Один из игроков «Спартака» попадёт в скандал с изменой до конца сезона-2019/20 за 9.0



Из представленных выше ставок любопытно выглядит пари с болельщицей на поле за вкусные 5.55. Столь высокий коэффициент связан, пожалуй, с не самым высоким телевизионным рейтингом РПЛ. Какие мы помним, наиболее известные случаи появления представительниц прекрасного пола непосредственно на газоне во время матчей? Финал ЧМ-2018 и финал ЛЧ сезона-2018/19.



Основной целью появляющихся на поле болельщиц становятся реклама и пиар, однако РПЛ в этом плане уступает крупнейшим международным турнирам. Погода для подобных свершений в большей части сезона-2019/20 ожидается не самая приятная, поэтому и вероятность указанной акции невысока. С другой стороны, одному из журналистов «Чемпионата» даже суровые климатические условия не помешали пробежать вокруг «Открытие Арены».



Впрочем, в предложенной букмекерами ставке речь идёт именно о футбольном поле во время матча. Коэффициент 5.55 смотрится перспективно, но следует учитывать все риски. К тому же, не на каждом стадионе можно легко добраться до газона. Один из посетителей встречи «Локомотив» — «Ювентус» недавно узнал об этом на собственном опыте.

Расширение границ и Канделаки – комментатор

— Доменико Тедеско в день матча появится на фанатской трибуне «Спартака» по ходу сезона-2019/20 за коэффициент 11.0.



— Клуб из Армении, Беларуси или Казахстана войдёт в РПЛ в сезоне-2020/2021 за 11.0.



— Тина Канделаки прокомментирует в прямом эфире матч РПЛ с одним из спортивных комментаторов за 11.0.



— Футболист РПЛ совершит каминг-аут до 31 декабря 2019 года за 15.0.



В предыдущей части текста мы упомянули о рейтинге РПЛ, однако есть достаточно эффектный ход, способный хотя бы на короткое время привлечь дополнительную аудиторию к просмотру одного или нескольких матчей лиги.



Эксперты дают коэффициент 11.0 на то, что Тина Канделаки прокомментирует в прямом эфире матч РПЛ с одним из спортивных комментаторов. Среди специалистов и болельщиков практически не осталось людей, которые беспристрастно относятся к Тине. Разумеется, причин хватает.



Если Канделаки объявит о своём желании поработать на одном из матчей РПЛ, то аудитория выбранного поединка подскочит в разы, а каждое сказанной Тиной слово будет долго обсуждаться в СМИ и среди болельщиков. При соответствующей подготовке дуэт, например, с Георгием Черданцевым мог бы войти в память зрителей на всю жизнь.

«Спартак» — чемпион и Федун на фанатской трибуне

— Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов публично подерутся до 31 декабря 2020 года за коэффициент 20.0.



— Фёдор Смолов станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2019/20 за 50.0.



— Леонид Федун в день матча появится на фанатской трибуне «Спартака» по ходу сезона-2019/20 за 100.0.



— «Спартак» выиграет станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20 за 101.0.



Из вариантов с самыми бешеными коэффициентами выделяется потенциальная победа Фёдора Смолова в гонке бомбардиров в сезоне-2019/20. Конечно, мы не можем исключать драку Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, а также появление Леонида Федуна на фанатской трибуне «Спартака», однако подобные события совершенно непредсказуемы.

В нынешнем сезоне у Фёдора три мяча в РПЛ. По десять голов на счету Шомуродова и Соболева, девять точных выстрелов у Дзюбы. В первую очередь для прохода коэффициента 50.0 необходимы снайперские подвиги от самого Смолова, а затем уже стоит уповать на слабости конкурентов.



Форвард «Локомотива», выступая за «Краснодар», уже доказал, что способен поставить на поток результативные удары. При прочих равных Фёдор остаётся первой опцией Юрия Сёмина при выборе нападающего, поэтому после зимней паузы и качественной подготовки Смолов получит достаточно шансов для включения в гонку снайперов.



Для коэффициента 50.0 пари достойно рассмотрения. Смолов – один из лучших форвардов страны, а «Локомотив» находится в группе лидеров и обладает классными полузащитниками. Если на определённом отрезке смогли выстрелить Шомуродов и Соболев, то и у Фёдора ещё не всё потеряно.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.