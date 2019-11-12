Стефанос Циципас — Александр Зверев. Прогноз: грек и немец устроят триллер

13 ноября в матче группового этапа итогового мужского турнира ATP в Лондоне Стефанос Циципас сыграет с Александром Зверевым. Букмекеры отдают небольшое предпочтение немецкому теннисисту: поставить на победу Зверева можно с коэффициентом 1.82.

Встреча неожиданных лидеров группы Андре Агасси, сумевших победить фаворитов в первом туре. Оба теннисиста выиграли у крайне неудобных соперников: до вчерашнего дня Зверев проиграл Надалю все пять очных поединков, а у Циципаса точно такая же статистика была в противостоянии с Медведевым.



Тем не менее в обоих случаях хватило двух партий. Победа немца получилась увереннее (6:2, 6:4): он постоянно напрягал испанца на приёме, выигрывая 45% розыгрышей на чужой подаче. Надаль напрочь провалил середину матча и вышел на более или менее достойный уровень только во второй половине заключительного сета.



Но было уже поздно. Александр к тому моменту успел сделать брейк, а свою подачу он держал очень крепко. 11 эйсов при двух двойных ошибках, 88% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом — убойная статистика. Рафа создавал молодому оппоненту трудности на второй подаче, однако таких эпизодов было совсем мало.



За 83 минуты случилось всего 15 розыгрышей на подаче Зверева со второго мяча. Надаль выиграл семь из них, но этого не хватило. Первой ракетке мира даже ни разу не удалось добраться до брейк-пойнта. Как правило, немец брал геймы на своей подаче быстро и без лишних вопросов.



Циципас наконец-то одолел Медведева (7:6, 6:4), который выглядел довольно слабо и много ошибался. Игра получилась куда более плотной, однако в целом грек полностью заслужил победу. Он действовал активнее в первом сете и вырвал тай-брейк, а во втором дождался своего шанса и сделал брейк при счёте 4:4.



Огромную роль также сыграла подача. Пять эйсов при отсутствии двойных ошибок, 89% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом. Даниил исправно выигрывал розыгрыши со второй подачи Стефаноса, но с первой так ничего и не смог поделать. Хотя считается одним из лучших в туре по игре на приёме.



Оба теннисиста явно поймали кураж и находятся в хорошей физической форме, так что встреча рискует затянуться. Тотал больше 23,5 гейма за 1.92 смотрится нормально. Соперники отлично держат подачу, но не отличаются стабильным приёмом, а потому большого количества брейков быть не должно.



Вероятность тай-брейка крайне высока, однако скромный коэффициент (1.57) вынуждает искать другие варианты. Если обычный верх вам не нравится, присмотритесь к ставкам “третий сет” за 2.44 и “тотал больше 10,5 гейма в первой партии” за 2.34. Эти варианты выглядят неплохо как с точки зрения логики, так и с точки зрения статистики.

Соперники провели четыре очные встречи, в двух из них дело доходило до решающего сета. В 2019 году они сыграли друг с другом дважды — в Мадриде (грунт) и Пекине (хард). Оба раза победил Циципас, а первые партии получались близкими. В Испании было 7:5, 3:6, 6:2, а в Китае — 7:6, 6:4.

Ставки на матч Стефанос Циципас — Александр Зверев

Оба теннисиста явно поймали кураж и находятся в хорошей физической форме, так что встреча рискует затянуться. Соперники отлично держат подачу, но не отличаются стабильным приёмом. Следовательно большого количества брейков быть не должно. В связи с этим вероятность тай-брейка и упорных концовок весьма высока.



Ставка №1: третий сет за 2.44.



Ставка №2: тотал больше 10,5 гейма в первой партии за 2.34.