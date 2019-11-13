Португалия – Литва. Прогноз: обиженный Роналду оторвётся на аутсайдере

14 ноября на стадионе «Алгарве» в матче 9-го тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Португалии примет национальную команду Литвы. Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают коллектив Фернанду Сантуша явным фаворитом. Сделать ставку на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 1.03. Победа парней Вальдаса Урбонаса оценивается аналитиками коэффициентом 64.0. Специалисты ожидают высокую результативность. Тотал больше 2,5 идёт за 1.32.

Прогноз матча Португалия – Литва (14.11.2019)

Португалия ещё не обеспечила себе путёвку на Евро-2020, но остались лишь формальности. Коллективу Фернанду Сантуша необходимо одолеть Литву и Люксембург, что для Криштиану Роналду и компании выглядит элементарной задачей. В ближайшем поединке «европейские бразильцы» на своём поле будут рвать и метать в матче с одним из аутсайдеров.



Литва на стадионе «Алгарве» с высокой вероятностью станет жертвой разозлённого хищника. Команда Вальдаса Урбониса в нынешнем отборочном цикле выглядит даже хуже Люксембурга, поэтому о перспективах гостей в предстоящем матче можно рассуждать только со знаком минус.



В последних пяти встречах квалификации Евро-2020 Литва показала следующие результаты: 0:2 и 0:3 с Украиной, 1:2 и 1:4 с Сербией, а также 1:5 с Португалией. Коллектив Фернанду Сантуша разгромил ближайшего соперника в гостях и теперь намерен повторить дома. Вальдас Урбонис может использовать любое тактическое построение, но разница в уровне индивидуального мастерства неминуемо скажется на результате.



Согласно котировкам экспертов, хозяева считаются явным фаворитом. Даже фора «-3,5» идёт за коэффициент 1.88. Разгром Литвы действительно видится неизбежным, но как нам извлечь из этого максимальную пользу? Во-первых, у Португалии должен быть полный порядок с мотивацией. Коллектив Фернанду Сантуша получил 1:2 в Киеве, поэтому парни Вальдаса Урбониса рискуют попасть под горячую руку европейского гранда.



Если хозяева будут забивать много, то особое внимание стоит уделить персоне Роналду. У Криштиану сейчас не лучшие времена в «Ювентусе». Португальский форвард не забивает в трёх матчах подряд (против «Торино», «Локомотива» и «Милана»), оказывается заменённым, не жмёт руку тренеру и покидает стадион «старой синьоры», не дожидаясь окончания матча с россонери.



Сам Криштиану выглядит обиженным на тренера «Ювентуса», но в национальной команде Роналду остаётся лидером, капитаном и главной звездой. Великий португалец постарается прервать серию матчей без голов, а соперник для результативных действий вполне подходящий. Литва уже пыталась остановить одного из лучших форвардов планеты, но ничего не вышло.

За коэффициент 3.3 предлагаем проверить следующую ставку: Португалия выиграет в обоих таймах, а Роналду забьёт два или более гола. В прошлом поединке с «европейскими бразильцами» Литве удалось добиться ничейного исхода по итогам первого тайма, но дома коллектив Фернанду Сантеша сразу же обрушит мощь атак на скромного аутсайдера.



Если говорить конкретно о Криштиану, то португалец в прошлом матче с Литвой забил четыре гола. В теории Роналду ещё может стать лучшим бомбардиром нынешнего отборочного цикла, но главное для форварда – приблизиться к иранцу Али Даеи в списке снайперов национальных сборных за всю историю футбола.

Криштиану Роналду всё ближе к покорению вечного рекорда. Ставим на португальца В ближайшие годы Роналду станет величайшим, а Месси запомнят как игрока одной команды.

Ставка на матч Португалия – Литва

После поражения 1:2 от Украины сборная Португалия максимально мотивирована. С особым желанием на поле выйдет и Криштиану, которому есть что доказывать после замен в поединках за «Ювентус». Литва проигрывает в пяти матчах подряд, поэтому за коэффициент 3.3 мы поставим на победу коллектива Фернанду Сантуша в обоих таймах при двух или более голах Роналду.



Ставка: Португалия выиграет в обоих таймах и Криштиану Роналду забьёт 2 или более гола за 3.3.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.