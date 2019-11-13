ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк и Метсола вновь не справятся с Окуловым

В шести последних матчах с уфимцами у ЦСКА пять побед в основное время.

14 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится с “Салаватом Юлаевым”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу команды Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.44.

Анализ матча ЦСКА — «Салават Юлаев» (14.11.2019)

ЦСКА в последнее время неожиданно просел по результатам. В шести предыдущих матчах одержаны лишь две победы, а главное — на этом отрезке только один раз удалось забить больше трёх шайб. Было это в Нур-Султане (3:0): второй гол случился на 53-й минуте, третий — на 59-й уже в пустые ворота.

Проблемы начались вскоре после повреждения Кирилла Капризова, из-за которого он пропустил полторы недели. Молодой нападающий уже давно вернулся в строй и исправно набирает очки, однако командная результативность по-прежнему не может вернуться на привычный уровень.

При этом непосредственно по качеству хоккея красно-синие выглядят привычно: доминируют, много создают и мало допускают, редко проигрывают силовую борьбу. Не хватает везения. Матч со “Спартаком” (2:3 ОТ) это прекрасно показал. Красно-белые забили три раза с 20 бросков, реализовав практически всё, что у них имелось.

Две шайбы из трёх влетели в ворота Ларса Юханссона после рикошетов, ещё в одном случае Илья Зубов угодил прямо в девятку. ЦСКА, напротив, висел на воротах Юлиуса Гудачека и совершил 35 бросков, но словак действовал великолепно, украв у соперника не меньше четырёх-пяти голов.

Вроде при таких исходных данных “армейцев” рано или поздно прорвёт, благо что с “Салаватом Юлаевым” они традиционно играют успешно. В шести последних матчах одержано пять побед, все — в основное время. Уфимцы на этом отрезке лишь раз забросили больше одной шайбы (2:1 в январе 2018 года на своём льду).

Вроде бы напрашивается вариант ИТМ 1,5 шайбы “СЮ”. Ведь подопечные Николая Цулыгина накануне провели очень непростую встречу в Риге, где дожали местное “Динамо” только в овертайме (2:1 ОТ). Гости сами придумали себе сложности на ровном месте, наполучав огромное количество удалений. В результате пришлось тратить силы на нейтрализацию численного преимущества.

Теперь их ждёт перелёт и матч против действующего чемпиона, который во второй раз после паузы на Евротур сыграет в родных стенах. Учитывая историю личных встреч, ставить на “Салават” довольно трудно. Однако ИТМ 1,5 шайбы гостей идёт за скромнейший коэффициент 1.56, так что придётся искать что-то ещё.

Проверим победу ЦСКА в первом периоде за 2.24. Команда Игоря Никитина наверняка будет сверхмотивирована после обиднейшего поражения в дерби, так что дебют наверняка станет для уфимцев большим испытанием. Вариант попроще — гол хозяев в первом периоде за 1.71.

Также можно подумать о ТБ 14,5 минут штрафа за 2.20. Обе команды периодически грешат глупыми удалениями, в среднем получая около 9-9,5 штрафного времени за игру. Встреча обещает получиться интенсивной и боевой, так что штрафной бокс вряд ли будет пустовать.

Ставки на матч ЦСКА — «Салават Юлаев»

“Армейцы” с “Салаватом Юлаевым” традиционно играют успешно. В шести последних матчах одержано пять побед, все — в основное время. Уфимцы на этом отрезке лишь раз забросили больше одной шайбы (2:1 в январе 2018 года на своём льду). Проверим победу ЦСКА в первом периоде за 2.24. Команда Игоря Никитина наверняка будет сверхмотивирована после обиднейшего поражения в дерби.

Ставка №1: победа ЦСКА в первом периоде за 2.24.

Ставка №2: ТБ 14,5 минуты штрафа за 2.20.