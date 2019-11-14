Армения – Греция. Прогноз: голы придут даже без Мхитаряна

15 ноября на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в матче 9-го тура группы J квалификации Евро-2020 сборная Армении примет национальную команду Греции. Встреча начнётся в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «эллинам». Сделать ставку на команду Джон ван’т Схипа в букмекерских конторах можно за 2.09. Победа парней Абраама Хашманяна оценивается аналитиками коэффициентом 3.8.

Прогноз матча Армения — Греция (15.11.2019)

Армения и Греция из-за не лучшего выступления Боснии и Герцеговины в нынешнем отборочном цикле имели великолепные шансы попасть на Евро-2020, но обе сборные бездарно распорядились полученными возможностями. В момент, когда требовалось выдать максимум, обе команды теряли очки.



И Армения, и Греция сыграли вничью с Лихтенштейном, к тому же, обе сборные проиграли финнам. Именно из-за данных результатов на Евро-2020 поедут финны (у Финляндии домашний матч с главным аутсайдером группы), а горячие южане посмотрят за главным футбольным турниром года по телевизору. Впрочем, отборочный цикл ещё не закончен. Престиж и очки в рейтинге УЕФА никто не отменял.



В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом Грецию. Хозяевам не поможет Генрих Мхитарян, а в случае Армении потеря своего лидера регулярно сказывается на результате. Именно без главной звезды коллектив Абраама Хашманяна не смог дожать Лихтенштейн, а затем на эмоциональном спаде получил 0:3 от Финляндии.



Хозяева без единственного футболиста топ-уровня, а Греция в гостях, где сумела одолеть только Лихтенштейн. Делать ставку на исход крайне опасно. Игра пойдёт на три результата, и многое будет зависеть от настроения команд. За 2.05 можно проверить общий тотал больше 2,5. Коэффициент выше двойки и неплохие шансы на заход делают выбор оправданным.



В первом круге Армения на выезде переиграла Грецию со счётом 3:2. Повторение столь высокой результативности маловероятно, но три или четыре гола вполне реальны. В прошлом поединке «эллины» одолели Боснию и Герцеговину — 2:1, а команда Абраама Хашманяна разгромно уступила Финляндии — 0:3.



Закрываться и стараться добыть одно очко обеим сборным уже ни к чему. Турнирная мотивация потеряна, Армения и Греция даже через Лигу наций УЕФА не смогут попасть на Евро-2020, остаётся только хлопнуть дверью, порадовать зрителей и постараться улучшить личную статистику с помощью забитых мячей.

На стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» начиная с лета скучно не было. В трёх последних матчах у Армении 3:0 с Лихтенштейном, 1:3 с Италией и 4:2 с Боснией и Герцеговиной. Так как букмекеры предлагают коэффициент чуть выше двойки, то ставка на тотал больше 2,5 достойна рассмотрения.

Ставка на матч Армения — Греция

В первом круге Армения на выезде переиграла Грецию со счётом 3:2. За коэффициент 2.05 можно проверить общий тотал больше 2,5. В трёх последних домашних матчах у коллектива Абраама Хашманяна 3:0 с Лихтенштейном, 1:3 с Италией и 4:2 с Боснией и Герцеговиной. Обе команды не смогут попасть на Евро-2020, поэтому закрываться и отряжать в оборону большие силы уже нет смысла.



Ставка: тотал больше 2,5 с коэффициентом 2.05.

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