Стефанос Циципас — Роджер Федерер. Прогноз: Маэстро выйдет в финал Лондона

16 ноября в матче полуфинала итогового мужского турнира ATP в Лондоне Стефанос Циципас сыграет с Роджером Федерером. Букмекеры считают фаворитом швейцарского теннисиста: поставить на победу Федерера можно с коэффициентом 1.48.

Циципас приятно удивил на групповом этапе, став лучшим в квартете Андре Агасси. Грек наконец-то снял проклятие и победил Даниила Медведева после пяти поражений подряд (7:6, 6:4), затем разгромил Александра Зверева (6:3, 6:2), а напоследок в уже ничего не значащем матче уступил Рафаэлю Надалю (7:6, 4:6, 5:7).

Молодой теннисист вообще не имел брейк-пойнтов, но всё равно растянул поединок на три часа и остановился в шаге от итоговой победы. Надаль смотрелся лучше и разнообразнее, однако за счёт подачи Стефанос регулярно оставался в седле и сохранял шансы до последнего. В первом сете Рафа много ошибался (10 виннерсов на 15 невынужденных ошибок), однако в дальнейшем добавил.

Правда, это не помогло испанцу пройти в полуфинал. Стоит признать, что сейчас турнир складывается максимально удобно для Роджера Федерера: двое из “Большой тройки” уже завершили борьбу в Лондоне, осталась лишь пара молодых теннисистов, да техничный Доминик Тим.

Австриец, конечно, хорош, однако Джоковичу и Надалю по чистому мастерству, несомненно, уступает. Новака высадил сам Федерер, изящно разбив его в очной встрече. Надаль был близок к попаданию в плей-офф, ведь он со Зверевым и Циципасом одержал по две победы в группе. Однако по балансу партий испанец оказался худшим.

Вот и получается, что у Федерера есть всё необходимое, дабы завершить непростой сезон на максимально позитивной ноте. Тут важно отметить, что Маэстро с каждым новом поединком итогового турнира выглядел всё лучше и лучше. То есть, похоже, сейчас он близок к оптимальным кондициям.

С традиционно неудобным Тимом не получалось ровным счётом ничего: много ошибок, отданные в ключевой момент розыгрыши. С Маттео Берреттини он включился один раз — в отрезке, включившим в себя тай-брейк первого (легко забрал его со счётом 7:2) и дебют второго сета. Швейцарец быстро сделал брейк и спокойно довёл дело до победы (7:6, 6:3).

С Джоковичем, ясное дело, подобный трюк бы не прошёл. И Роджер провёл, пожалуй, свой лучший матч в 2019 году, не оставив сербу шансов (6:4, 6:3). Циципас, конечно, большой молодец, а сам Федерер ныне способен показывать свой идеальный теннис только от случая от случаю. Но в Лондоне трёхсетовый формат, так что молодость и преимущество в выносливости будут не столь значимы.

Очень может быть, что греку аукнется трёхчасовой поединок с Надалем. Швейцарец провёл заключительный матч группового этапа почти на сутки раньше, управившись за 72 минуты. Стефанос решил выложиться на полную катушку, всё равно проиграл, да ещё и оставил на корте много сил. И это опасно.

Победить такого Федерера можно только при близком к идеальному состоянию. Маэстронабрал ход и наверняка поймал кураж после столь яркой победой над принципиальным противником. Циципас отдыхал на день меньше, играл накануне на 1,5 часа дольше, так ещё и по очным встречам расклад ни в его пользу.

На данный момент Роджер ведёт со счётом 3:1, так как снятие с полуфинала Рима-2019 в официальной статистике не учитывается. Их предыдущая игра закончилась довольно быстро: в полуфинале Базеля-2019 молодой теннисист уступил со счётом 4:6, 4:6. Классика — по одному брейку в каждом сете, ничего лишнего. Было это совсем недавно, 26 октября.

Словом, сыграем от фаворита. П2 + тотал больше 20,5 гейма идёт за 2.09 и нас вполне устраивает. Второй вариант — ТБ 10,5 гейма в первой партии за 2.65. Циципас в последнее время хорошо держит подачу, даже сверхмотивированный Надаль за три часа совершил всего два брейка. Фавориту наверняка потребуется время, чтобы подобрать ключи к могучему греку.

Ставки на матч Стефанос Циципас — Роджер Федерер

Федерер провёл свой матч на день раньше, а Циципас накануне почти три часа сражался с Рафаэлем Надалем, хотя к тому моменту уже гарантировал себе место в полуфинале. Вполне возможно, что затраченных сил и эмоций греку не хватит. Для победы над Роджером нужно показывать максимум и избегать спадов. Готов ли к этому Стефанос после изнурительного марафона — вопрос.

Ставка №1: победа Федерера + тотал больше 20,5 гейма за 2.09.

Ставка №2: тотал больше 10,5 гейма в первом сете за 2.65