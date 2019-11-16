Люксембург — Португалия. Прогноз: Роналду и компания оформят выход на Евро-2020

17 ноября на стадионе «Жози Бартель» в матче 10-го тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Люксембурга примет национальную команду Португалии. Встреча начнётся в 17:00 мск. Эксперты ожидают уверенную победу коллектива Фернанду Сантуша. Сделать ставку на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 1.1. Виктория «красных львов» оценивается аналитиками коэффициентом 44.0.

Прогноз матча Люксембург — Португалия (17.11.2019)

Люксембург в очередной раз напомнил о себе, как о самом прогрессирующем коллективе из футбольных карликов, но до реальных достижений ещё пока далеко. У «красных львов» при симпатичной игре шесть поражений подряд с учётом товарищеских матчей, и с огромной вероятностью столь неприятная серия продолжится по итогам ближайшего матча.



В гости к Люксембургу отправляется мотивированная Португалия с жаждущим голов Криштиану Роналду. Коллектив Фернанду Сантуша ещё не гарантировал себе попадание на Евро-2020, для заветной путёвки «европейским бразильцам» достаточно с любым счётом переиграть «красных львов». Задача для гранда выглядит относительно простой, о чём свидетельствуют котировки букмекеров.



Эксперты дают скромные 1.1 на викторию гостей. Даже фора «-2» идёт за 1.56. Докупать гандикап опасно. Люксембург уже не раз демонстрировал характер и упирался в тех матчах, когда, казалось бы, всё давно понятно. За коэффициент 1.74 можно сделать ставку на индивидуальный тотал Португалии больше 2.5. Из приличных вариантов в пользу коллектива Фернанду Сантуша, пожалуй, именно данный выбор смотрится надёжнее остальных.



Почему мы не рассматривает фору на Португалию? В матчах против Украины и Сербии «красные львы» продемонстрировали следующие результаты: 0:1, 1:2, 1:3 и 2:3. Да, все четыре встречи проиграны, но в трёх поединках с крепкими европейскими сборными «красные львы» поражали чужие ворота. Для Люксембурга результативные действия с солидными противниками уже можно считать своеобразным прогрессом.



Смогут отыграть гости на ноль или нет – нас это не касается. Ставка на три или более гола от Португалии заставляет сосредоточиться исключительно на атакующем потенциале коллектива Фернанду Сантуша. «Европейские бразильцы» остаются одной из самых тактически грамотных команд на уровне сборных и часто действуют от соперника.



Если португальцы видят напротив себя коллектив с равными или сопоставимыми возможностями, то порой предпочитают засушить игру, но, когда дело доходит до явных аутсайдеров, то Роналду и компания отрываются по полной программе. Коллектив Фернанду Сантуша отгрузил 11 мячей за два матча с Литвой и ещё три гола Люксембургу в первом круге.

Сами «красные львы» в четырёх поединках подряд пропускают не менее трёх мячей. Португалия сохраняет мотивацию и обязана побеждать для завоевания путёвки на Евро-2020 без стыковых матчей в Лиге наций УЕФА, а Криштиану Роналду стремится как можно скорее стать лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

Ставка на матч Люксембург — Португалия

Люксембург в четырёх последних матчах пропускает не менее трёх мячей. За коэффициент 1.74 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Португалии больше 2,5. Коллектив Фернанду Сантуша ещё не обеспечил себе выход на Евро-2020, а потому Криштиану Роналду и компания выйдут на поле мотивированными.



Ставка: индивидуальный тотал Португалии больше 2,5 за 1.74.

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