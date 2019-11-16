Косово — Англия. Прогноз: Кейн постарается оторваться от Дзюбы

17 ноября на стадионе «Фадиль Вокри» в матче 10-го тура группы А квалификации Евро-2020 Косово примет национальную команду Англии. Встреча начнётся в 20:00 мск. Эксперты считают сборную «трёх львов» фаворитом поединка. Сделать ставку на Гарри Кейна и компанию в букмекерских конторах можно за 1.54. Победа «золотых мальчиков» оценивается аналитиками коэффициентом 6.0.

Прогноз матча Косово — Англия (17.11.2019)

Англия уже обеспечила себе попадание на Евро-2020, а сборная Косово никак не сможет оказаться в топ-2 группы А. Впрочем, «золотые мальчики» способны отобраться на предстоящий турнир через Лигу наций УЕФА, где потенциальные соперники по стыковым матчам будет вполне по зубам коллективу Бернара Шалланда.



В нынешней квалификации у Англии шесть побед и одно поражение, полученное в гостевом сражении с Чехией. У Косово три виктории, пара ничьих и столько же проигранных встреч. В предстоящем поединке не идёт речь о турнирной мотивации, но хватает других важных аспектов, из-за которых команды не превратят матч в товарищеский.



Букмекеры считают явным фаворитом сборную «трёх львов», что выглядит вполне логично. Коэффициент на чистую победу Англии составляет 1.54, а фора «-1,5» идёт за 2.34. Гандикап на гостей заигрывать опасно, так как недавняя очная встреча коллектива Гарета Саутгейта с командой Косово заставила усомниться в характере матча.

Англия – Косово. Прогноз: Кейн и компания учинят новый разгром Эксперты продолжают сомневаться в мощи сборной Англии, на чём мы и постараемся сыграть.

До встречи фора «-2,5» на Англию дома шла за 1.9, а затем ближе к старту поединка коэффициент поднялся до 2.35. То есть, игроки активно ставили на плюсовой гандикап в пользу Косово на выезде против одной из сильнейших сборных мира. К перерыву коллектив Гарета Саутгейта вёл 5:1, а затем произошло чудо: «золотые мальчики» забили дважды с пары ударов в створ ворот, а Гарри Кейн не реализовал пенальти.



Выбор в пользу индивидуального тотала «трёх львов» снизит вероятность провала из-за подобных непредсказуемых событий. Стерлинг вернётся в состав после пропуска встречи с Черногорией по решению Саутгейта, Кейн борется за звание лучшего бомбардира и хочет оторваться от Дзюбы и других конкурентов, а Рэшфорд, Санчо и остальные пытаются убедить тренера в своей профпригодности.



Да, результат для Англии уже не стоит на первом месте, но практически у каждого футболиста есть личная мотивация и желание застолбить за собой место в основе. Внутренняя конкуренция в сборной «трёх львов» заставит всех исполнителей выкладываться по максимуму. Косово, разумеется, постарается в очередной раз потрепать нервы фавориту, однако разница в уровне мастерства не в пользу хозяев.

Только один раз в нынешней квалификации Англия забила за матч меньше четырёх мячей. Сбой в созидании пришёлся на поединок с Чехией. Против уступающих в классе соперников подобные осечки не должны повторяться дважды. В атакующей группе у Гарета Саутгейта мастера экстра-класса, у которых полный порядок с мотивацией и амбициями. Как минимум пару раз, гости отметятся результативными действиями.

Ставка на матч Косово — Англия

В шести из семи матчей квалификации Евро-2020 Англия забивала от четырёх голов. В первом круге с Косово коллектив Гарета Саутгейта отгрузил пять мячей в ворота «золотых мальчиков». За коэффициент 1.95 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал сборной «трёх львов» больше 2. У Кейна, Стерлинга и остальных есть персональная мотивация.



Ставка: индивидуальный тотал Англии больше 2 за 1.95. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.