«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: Сошников и Умарк исправятся за Ярославль

18 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Авангард” в Балашихе встретится с “Салаватом Юлаевым”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 2.11.

Анализ матча «Авангард» — «Салават Юлаев» (18.11.2019)

“Салават Юлаев” накануне потерпел очень чувствительное поражение от “Локомотива” (1:5), хотя ничего ужасного в этом нет. Команда действительно выглядела очень слабо. Всё валилось из рук, в обороне было очень много ошибок, практически все единоборства оставались за хозяевами.



Даже на “точке” уфимцы смотрелись сильно хуже обычного: по вбрасываниям ярославцы выиграли 33-21, что помогало им нагнетать давление и провоцировать наевшегося соперника на ошибки. Николай Цулыгин на пресс-конференции сказал прямо: “Сегодня мы были не готовы физически и психологически”.



Тем не менее, обвинять хоккеистов трудно. “СЮ” отправил довольно внушительный десант на Евротур, а сразу после возобновления регулярного чемпионата получил убойный календарь — четыре выездных матча за семь суток, то есть в формате “игра через день”.



“Салават” мог бы сэкономить силы в Риге, но нахватал лишних удалений и в итоге едва-едва утащил победу (2:1 ОТ). А дальше выдыхать уже негде: битва с ЦСКА в Москве, путешествие в Ярославль и финальный аккорд в Балашихе. Победа над “армейцами” получилась яркой и заслуженной (5:2), однако явно отняла много сил и эмоций.



В итоге в Ярославле играть пришлось на остаточном топливе. Гости проспали дебют, потом вроде бы смогли отквитать одну шайбу, однако в целом смотрелись заметно хуже “железнодорожников”. Конечно, проигрывать 1:5 крайне неприятно, но после 9:1 в Минске и разгрома действующего обладателя Кубка Гагарина команда имела право на ошибку.



Гостевое турне завершится в Балашихе. “Авангард” сейчас находится в непонятном состоянии. Вроде бы в пяти последних поединках одержано четыре победы, однако переоценивать этот факт не стоит — с качеством хоккея дела по-прежнему обстоят далеко не лучшим образом.



После перерыва омичи по всем статьям проиграли в Казани “Ак Барсу” (0:3), а затем максимально быстро и легко разнесли колючую “Северсталь” (5:1). Накануне они долго возились с минским “Динамо” (2:1 Б). Та игра получилась очень драматичной и эмоциональной.



Подопечные Боба Хартли владели явным преимуществом, но никак не могли забить. Они выстояли пять минут в меньшинстве, но только для того, чтобы почти сразу же пропустить в большинстве. И сравняли счёт за 12 секунд до сирены, а затем дожали “зубров” в серии буллитов (2:1 Б).



Итак, у “Авангарда” только-только закончилась непростая гостевая серия с тремя матчами за пять суток. Последний из них получился утомительным — затрачено много сил, пришлось много играть в меньшинстве. Положение “Салавата” сопоставимо. В связи с этим на первый план выйдет запас энергии и морально-волевые качества.



Рассчитывать на восхитительный хоккей трудно, ведь обе команды явно подустали. Борьбы и накала страстей наверняка хватит на всех, а вот непосредственно с комбинациями и скоростями должно быть похуже. Напрашивается низ, но ТМ 4,5 шайбы идёт за скучные 1.69.



Проверим ничью в первом периоде за 2.23 и итоговую победу “Салавата Юлаева” за 2.48. Мотивация простая: соперники будут играть на фоне серьёзной усталости, которая по умолчанию увеличивает фактор случайности. Скамейка у хозяев сейчас не особенно длинная.

Вероятность ошибок повышается, да и уфимцы после разгромного поражения в Ярославле наверняка будут втройне злыми, что должно добавить концентрации и ожесточённости в единоборствах. Пожалуй, шансы “ястребов” немного выше, но 2.48 на итоговую победу “СЮ” кажутся перебором.

Ставки на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»

У “Авангарда” только-только закончилась непростая гостевая серия с тремя матчами за пять суток. Последний из них получился утомительным — затрачено много сил, пришлось много играть в меньшинстве. Положение “Салавата” сопоставимо. В связи с этим на первый план выйдет запас энергии и морально-волевые качества.



Ставка №1: ничья в первом периоде за 2.23.



Ставка №2: итоговая победа “Салавата Юлаева” за 2.48.