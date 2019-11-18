«Барыс» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Диц не дадут зрителям заскучать

19 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Барыс” в Нур-Султане встретится с “Автомобилистом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Андрея Скабелки в основное время можно с коэффициентом 2.20.

Анализ матча «Барыс» — «Автомобилист» (19.11.2019)

Пауза на Евротур очень помогла “Барысу”, результаты которого сильно просели в конце октября. Клуб из Казахстана потерпел пять поражений подряд и ощутимо наелся. Впрочем, тут нужно отметить, что ничего кошмарного с хозяевами не случилось — плотный календарь наложился на крепких соперников и невезение.



“Барсы” уступили ожившему “Локомотиву” (2:3 ОТ), лидеру Востока “Ак Барсу” (2:3), набравшему мощный ход “Металлургу” (1:2), оттолкнувшемуся ото дна “Автомобилисту” (3:4 ОТ) и лидеру Запада ЦСКА (0:3). Понятно, что серия неудач по умолчанию неприятна, но почти все матчи получились близкими.

Даже встреча с красно-синими, несмотря на счёт, вполне могла укатиться в овертайм. ЦСКА открыл счёт в самом конце второго периода, вторую шайбу провёл на 53-й минуте, а третью — уже в пустые ворота. При этом Илья Сорокин совершил несколько замечательных спасений, а сама игра была скорее ничейной.



После перерыва “Барыс” успел провести два матча на выезде. Оба вновь получились упорными. В Череповце удалось дожать “Северсталь” в овертайме (2:1 ОТ), а вот в Москве этот фокус не прошёл и в дополнительное время победа досталась “Динамо” (4:3 ОТ).



Тем не менее даже на фоне бело-голубых клуб из Казахстана выглядел весьма симпатично. Много атак, постоянное давление, большое количество бросков. С реализацией в последнее время дела обстоят грустно, однако время поработать над этим имелось. Предыдущий матч команда провела ещё 14 ноября, то есть получила около 4,5 суток на восстановление и подготовку.



“Автомобилист” тем временем продолжает выездную серию. 17 ноября подопечные Андрея Мартемьянова играли в Челябинске с местным “Трактором” и с трудом вырвали четвёртую победу подряд (4:2). Всё решили два гола в концовке, хотя в целом гости выглядели сильнее и победу заслужили.



“Барыс” наверняка будет чуть посвежее, да и свой лёд может сказаться. Тем не менее в последнее время домашние матчи с “Автомобилистом” команде не удаются — три поражения подряд (3:4 ОТ, 2:7 и 2:3 Б), так что проверять лобовую победу хозяев опасно. Уральцы набрали хорошие обороты.



Пожалуй, возьмём тотал больше 4 шайбы за 1.74. Очные встречи, как правило, получаются результативными, а в четырёх минувших поединках с участием “Авто” забивалось строго по шесть-семь голов. Скучно в Нур-Султане быть не должно.

Ставки на матч «Барыс» — «Автомобилист»

Обе команды хорошо возобновили сезон, добыв на двоих три победы из четырёх возможных после паузы на Евротур. Атаковать “Барыс” и “Автомобилист” умеют, в предыдущих матчах выглядели бодро и агрессивно. Пожалуй, засухи быть не должно и свои 4-5 шайб соперники наверняка сообразят.



Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.74.