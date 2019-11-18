«Вашингтон» — «Анахайм». Прогноз: Овечкин и Кузнецов разделают Гецлафа

19 ноября мск в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Анахайм Дакс». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 1.81.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс» (19.11.2019)

“Вашингтон” великолепно провёл вторую половину октября, да и начало ноября выдалось не хуже: 10 побед в 11 матчах при одном поражении в овертайме. После этого наступил спад, но, пожалуй, вполне закономерный. Понятно, что набирать очки в таком режиме в течение полутора-двух месяцев в НХЛ просто невозможно.



В четырёх последующих поединках “Кэпиталз” трижды доигрались до серии буллитов. Дважды удалось победить (“Филадельфию” и “Бостон”), а вот с “Аризоной” не вышло. В оставшейся встрече команда без шансов уступила “Монреалю” со счётом 2:5. Из положительного там можно выделить разве что долгожданный гол Александра Овечкина.

Впрочем, после той неудачи “столичные” исправились, победив действующего финалиста Кубка Стэнли “Бостон Брюинз” в его логове (3:2 Б). Хозяева едва не победили в основное время, хотя основную часть игры подопечные Тодда Рирдена сидели на воротах Ярослава Галака. Тот в итоге совершил 42 сейва (разница по броскам — 44-23).



Но Ти Джей Оши спас “Кэпс” на последней минуте (разумеется, при непосредственной помощи Евгения Кузнецова), а с буллитами у “Бостона” совсем не задалось. В итоге результаты Овечкина и компании по-прежнему впечатляют: 34 очка в 22 матчах и безоговорочное первое место в лиге.



Следующий соперник переживает непростой период. “Анахайм” бодро начал сезон и долго находился в сезоне плей-офф, однако затем потерпел пять поражений. “Утки” прервали неудачную серию, одолев накануне “Сент-Луис” (4:1). Несмотря на счёт, было очень непросто, но с реализацией у “Блюз” совсем не ладилось, да ещё и Джон Гибсон тащил всё что мог.



Однако этого мало. “Анахайм” по-прежнему находится вне топ-8 Западной конференции. Учитывая плотность таблицы, положение кажется непростым. Времени на отдых нет, нужно набирать максимум очков здесь и сейчас. Беда в том, что с такой защитой это кажется непростой задачей: в пяти из девяти предыдущих матчей “Дакс” пропускали как минимум четыре раза.



У “Вашингтона” адский календарь — это будет седьмой поединок за 11 дней. В связи с этим на каких-то отрезках команда непременно станет провисать, ведь избежать последствий усталости при таком графике нереально. В связи с этим брать больше форы довольно опасно. Гости крайне мотивированы и вполне могут дотянуть до овертайма.



В то же время сомневаться в атаке “Кэпиталз” трудно, да и “Анахайм” свои две-три шайбы забрасывает вот уже на протяжении 10 встреч. Раз так, логично проверять верх. Варианта два — тотал больше 6 шайбы за 2.06 и 1Х + ТБ 5,5 шайбы за 2.26. Статистика очных матчей на нашей стороне: в прошлом сезоне “Дакс” выиграли оба раза (5:2 и 6:5).



Также проверим ИТБ 0,5 очка Дмитрия Орлова за 2.73. Российскому защитнику доверяют, в матче с “Бостоном” он вообще установил личный рекорд по айстайму, проведя на льду 29:28. Оборона у “Анахайма” в последнее время не впечатляет, так что возможности для любимых вертикальных передач и подключений явно появятся.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс»

“Анахайм” в шести предыдущих матчах потерпел пять поражений. “Вашингтон” наверняка устал из-за плотного графика, так что рассчитывать на отсутствие неудачных отрезков не приходится. Однако запас мастерства и поддержка болельщиков повышают шанс “столичных” на удачный исход. Защита у “Дакс” в последнее время так себе, Кузнецову и Овечкину будет где разгуляться.



Ставка №1: “Вашингтон” не проиграет + тотал больше 5,5 шайбы за 2.26.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Дмитрия Орлова за 2.73.