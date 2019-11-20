«Адмирал» — «Металлург». Прогноз: дальневосточники проверят «лис» на прочность

21 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Адмирал” во Владивостоке встретится с “Металлургом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу подопечных Ильи Воробьёва в основное время можно с коэффициентом 2.09.

Анализ матча «Адмирал» — «Металлург» (21.11.2019)

Турнирная таблица Восточной конференции поражает своей плотностью. Разница между четвёртым и десятым местом крайне мала, а потому один неудачный отрезок способен полностью изменить положение дел. Тем интереснее встреча прямых конкурентов, которая состоится в четверг во Владивостоке.



“Металлург” набрал 33 очка в 30 матчах. У “Адмирала” на один балл меньше, зато есть целых три игры в запасе. Учитывая возвращение к жизни “Автомобилиста” (пусть не столько по качеству хоккея, сколько по результатам), борьба за попадание в плей-офф на Востоке в ближайшее время обещает стать украшением лиги.



“Моряки” завалили конец октября, но взяли себя в руки и добыли три победы подряд над крепкими соперниками. Досталось “Спартаку” (4:3), “Локомотиву” (5:2) и “Йокериту” (3:2 Б). Затем случилось близкое поражение от СКА: петербуржцы висели на воротах Юхо Олкинуоры в третьем периоде, однако смогли добыть победу только в овертайме (2:1 ОТ).



После той игры подопечные Сергея Светлова получили паузу — у них было около 3,5 суток на восстановление и подготовку к “Металлургу”. У “лис” расписание куда менее комфортное, уже четвёртый поединок подряд они проведут в формате “игра через день”. И лишь первый из них оказался домашним.



Все четыре встречи выдались плотными и упорными. Вслед за победой над “Сочи” (1:0) началось дальневосточное турне. Пока результаты откровенно печальные: 1:3 от “Куньлуня” и 2:3 от “Амура”. В обоих случаях “магнитка” смотрелась как минимум не хуже, но всё равно осталась с пустыми руками.



Вратари соперника были на высоте, а вот про голкиперов “Металлурга” такого не скажешь. Василий Кошечкин не выручил в Китае, получив три шайбы с 25 бросков. Станислав Галимов начудил в Хабаровске, дважды пропустив в ближний угол. При этом оба броска были не то чтобы сложными.



Разумеется, после такого Илье Воробьёву крайне важно угадать с первым номером. Скорее всего, с первых минут на лёд выйдет Кошечкин, которого выпустили на третий период в матче с “Амуром”. В целом, в последнее время он вполне неплох. Неудачи, конечно, случались, но были строго одинарными, никаких чёрных серий.



В то же время на стороне “Адмирала” будет свой лёд и очевидное преимущество в свежести. “Металлург” проведёт четвёртый матч за шесть дней, а хозяева отдыхали 3,5 суток. Так что считать гостей фаворитом, пожалуй, опрометчиво. Шансы максимально близки к равным.

Раз так, не будем мудрить и возьмём П1 с нулевой форой за 2.41. Вариант попроще — 1Х, который идёт за вполне приличный коэффициент 1.73. Также можно проверить ставку “в итоговом счёте будет цифра 3” за 2.70. Она заходила в шести из семи предыдущих очных встреч.

Ставки на матч «Адмирал» — «Металлург»

На стороне “Адмирала” свой лёд и очевидное преимущество в свежести. “Металлург” проведёт четвёртый матч за шесть дней, а хозяева отдыхали 3,5 суток. Так что считать гостей фаворитом, пожалуй, опрометчиво. Шансы максимально близки к равным. Не будем мудрить и возьмём П1 с нулевой форой за 2.41.



Ставка №1: победа “Адмирала” с нулевой форой за 2.41.



Ставка №2: в итоговом счёте будет цифра 3 за 2.70.