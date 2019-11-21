«Рубин» — «Зенит». Прогноз: Дзюба заставит замолчать хейтеров и горе-экспертов

23 ноября на стадионе «Центральный» в Казани в матче 17-го тура РПЛ «Рубин» примет «Зенит». Встреча начнётся в 14:00 мск. Эксперты отдают предпочтение сине-бело-голубым. Сделать ставку на Артёма Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 1.54. Победа команды Романа Шаронова оценена аналитиками коэффициентом 6.8.

Прогноз матча «Рубин» — «Зенит» (23.11.2019)

«Зенит» выиграл первый круг в РПЛ и с огромной вероятностью сохранит лидерство к зимней паузе. В предыдущем туре сине-бело-голубые с минимальным счётом одолели тульский «Арсенал», но до этого были два подряд неудачных результата: 1:1 с ЦСКА и 0:2 с «РБ Лейпциг». Сергей Семак получил достаточно времени, чтобы внести коррективы в тактические построения, однако многие футболисты были задействованы в матчах национальных сборных.



Пауза может оказаться полезной и для «Рубина», ведь коллектив Романа Шаронова практически забыл, что такое победа. В 10 последних матчах в рамках РПЛ у казанцев лишь одна виктория и катастрофические проблемы в нападении. Неудивительно, что даже в гостях «Зенит» идёт явным фаворитом у букмекеров.



Эксперты предлагают поставить на сине-бело-голубых за 1.54, что не слишком заманчиво. Брать фору на команду Сергея Семака опасно. «Рубин» не забивает уже на протяжении четырёх матчей, но рано или поздно казанцев должно прорвать. Всё-таки Шаронов действительно пытается строить атакующий футбол, чему мешает низкая реализация моментов.



Давненько не забивал лидер «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба. Ставка на гол форварда доступна за коэффициент 2.0, и здесь есть смысл рискнуть. 22-й номер сине-бело-голубых частенько выдаёт сумасшедшие матчи, находясь под колоссальным давлением, а ведь в последнее время сложилась именно такая ситуация.



Многие болельщики и эксперты обвинили Дзюбу в поражении от Бельгии и ополчились на Артёма за желание выполнять свои прямые функции – забивать голы. Дело дошло до того, что некоторые личности оскорбляли капитана сборной в гостевом поединке с Сан-Марино. Разумеется, форвард «Зенита» всё слышит и запоминает.



Дзюба не забил в пяти подряд поединках: с ЦСКА, «РБ Лейпциг», «Арсеналом», Бельгией и Сан-Марино. Длительная безголевая серия и накопленная злость из-за отношения некоторых личностей станут сильнейшей мотивацией для Артёма. Форвард «Зенита» выйдет на поле не только против «Рубина», но и против персональных хейтеров.

В первом круге «Зенит» выиграл 5:0, однако Дзюба отличиться не сумел. Артём в матче с казанцами отметился парой голевых передач, а два его точных выстрела отменили из-за офсайдов. Теперь форвард сине-бело-голубых постарается забить чисто и вернуть столь необходимую для нападающего уверенность в собственных силах.

Ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

Дзюба не забивает на протяжении пяти матчей и находится под огнём критики как некоторых болельщиков, так и различных экспертов. Когда Артём зол и мотивирован, то способен очень на многое, поэтому за коэффициент 2.0 мы сделаем ставку на гол форварда «Зенита». Оборона «Рубина» уже в первом круге показала, что не способна остановить сине-бело-голубых.



Ставка: Артём Дзюба забьёт за 2.0.

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