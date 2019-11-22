«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз: Ярмоленко испортит Моуринью дебютный матч

23 ноября в матче 13-го тура чемпионата Англии “Вест Хэм” на стадионе «Олимпийский» в Лондоне встретится с “Тоттенхэмом”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу “шпор” можно с коэффициентом 1.82.

Анализ матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хоттспур» (23.11.2019)

Жозе Моуринью начнёт на новом месте с лондонского дерби. Соперник, конечно, не такой принципиальный, как “Арсенал”, но всё же. “Вест Хэм” здорово стартовал, к концу сентября расположившись рядом с зоной Лиги чемпионов. А вот дальше результаты просели, причём очень и очень сильно.



В пяти последних матчах английской Премьер-лиги удалось набрать лишь одно очко, хотя календарь был более чем рабочим. “Кристал Пэлас” (1:2), “Эвертон” (0:2), “Шеффилд” (1:1), “Ньюкасл” (2:3) и “Бёрнли” (0:3) — претендент на места в еврокубках должен собирать на таком отрезке как минимум 7-8 баллов.

У “молотобойцев” ничего не вышло, в итоге они моментально свалились на 16-е место. Впрочем, переоценивать глубину кризиса не стоит, ведь порядок мест в середине таблицы АПЛ довольно условен из-за необычайной плотности. “Вест Хэм” на сегодня отстаёт от пятой позиции всего на четыре очка. Два удачных поединка подряд позволят катапультироваться в топ-8.



Большую роль в неудачной серии сыграли травмы. Прежде всего повреждение Лукаша Фабианского, который справедливо считается одним из лучших вратарей чемпионата Англии. Поляк не поможет лондонцам как минимум до января, а его сменщик Роберто Хименес уже совершил несколько результативных ошибок.



Собственно, это видно и по статистике: в семи матчах с Фабианским “Вест Хэм” пропустил восемь мячей (пять из них — от “Манчестер Сити” в первом туре) и набрал 12 очков, а в шести играх с Хименесом вытащил мяч из сетки 12 раз и разжился лишь двумя баллами. Один из них — ничья в матче с “Борнмутом” (2:2), по ходу которого поляк и получил травму.



В связи с этим напрашивается гол Сон Хын Мина за 2.50. “Молотобойцы” стараются играть от себя и не стесняются владеть мячом, но много ошибаются сзади, а потеря основного вратаря лишь добавит нервозности. Хозяева не играли на ноль аж с сентября (ещё при здоровом Фабиански), а Сон отлично находит свободные зоны, пользуясь несогласованностью защитников.



Второй вариант — 1Х за 2.13. Жозе Моуринью возглавил “Тоттенхэм” уже на этой неделе, так что боссы клуба потратили основную часть международной паузы впустую. Времени у нового тренера было в обрез, да и заметная часть футболистов только-только вернулась в расположение команды из национальной сборной.



Обычно приход нового наставника поднимает настрой и мотивацию футболистам, но в случае со “шпорами” всё не так просто, ведь все последние успехи тесно связаны с Маурисио Почеттино. Скорее дополнительную мотивацию тут получит соперник — испортить дебют тренеру с мировым именем (да ещё и в дерби) всегда приятно. Оборона у “Тоттенхэма” тоже много ошибается, так что с голами проблемы вряд ли возникнут.

Ставки на матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

На фоне скандалов, конфликтов и угроз неаполитанцы в последних восьми играх чемпионата Италии выиграли всего дважды. У худшего клуба Серии А “Брешии” (2:1) и середняка “Вероны” (2:0). В четырёх последних матчах турнира команда не знает побед, а на чужом поле она и вовсе не выигрывала аж с сентября (4:1 со скромным “Лечче”). Возьмём 1Х за 1.71.



Ставка №1: гол Сон Хын Мина за 2.50.



Ставка №2: “Вест Хэм” не проиграет за 2.13.