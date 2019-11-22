Деонтей Уайлдер – Луис Ортис. Прогноз: американец отправит Кинг-Конга в отпуск

В ночь с 23 на 24 ноября мск в Лас-Вегасе на стадионе MGM Grand Garden Arena состоится бой за титул чемпиона по версии WBC World в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер (США) – Луис Ортис (Куба). Букмекеры считают явным фаворитом боя Уайлдера: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.16.
Анализ боя Деонтей Уайлдер – Луис Ортис (23.11.2019)
Вторая встреча боксёров. Первая состоялась в марте прошлого года и получилась очень весёлой. Не считая двух минут на разведку, событий оказалось очень много. Уайлдер пережил крайне непростые минуты в седьмом раунде, но выстоял, а затем вернул себе инициативу и добил наевшегося Кинг-Конга.
Отношения с реваншами у американца хорошие. В ноябре 2017 года он быстро разобрался с канадцем Бермейном Стиверном, хотя в первом случае бой продлился всю дистанцию. Никакой интриги там не было, Стиверн выглядел намного хуже, но всё же сумел достоять до финального гонга.
Ортис — большой красавец с пушечным ударом, но ему уже 40 лет. С момента первого боя прошло ещё полтора года, а потому проблемы кубинца с функциональной готовностью, скорее всего, только усугубились. Сам Луис, разумеется, говорит, что разобрался с проблемой и не допустит повторения ситуации. Однако поверить в это нелегко.
За прошедшее время он успел провести три боя, одержав три победы (две — досрочно) над не самыми грозными соперниками. Уайлдер тем временем бился с Тайсоном Фьюри (ничья, хотя британец дважды побывал в нокдауне) и уверенно разбил Доминика Бризила.
С учётом преимущества Бронзового Бомбардировщика в выносливости и движении, вариантов у Кинг-Конга немного. Он наверняка сделает ставку на стартовые раунды, чтобы постараться нокаутировать соперника в дебюте. Иначе с каждым последующим раундом разница в шесть лет будет всё заметнее.
Впрочем, американец хорошо умеет работать вторым номером и редко упускает возможности для контратаки. Кроме того, он умеет делать домашнее задание, второй бой со Стиверном лучшее тому подтверждение. Скорее всего, агрессивная манера Ортиса не станет для него сюрпризом.
У Уайлдера нет особой техники, его удары часто называют корявыми. Впрочем, это не сказывается на мощи и разрушительном эффекте: в 42 боях он 40 раз выиграл нокаутом. Скорее всего, Ортис проверит Деонтея на прочность в стартовых раундах. Если тот выстоит, то спокойно добьёт уставшего противника.
С точки зрения ставок выбирать особенно не из чего. Даже победа Уайлдера нокаутом идёт за смешной коэффициент 1.43. Придётся рисковать. На наш взгляд, на этот раз фаворит разберётся с Луисом быстрее, в середине боя. Мы бы выбирали между П1 в 4-6 раунде за 3.78 и П1 в 5-8 раунде за 3.00.
Прогноз на бой Деонтей Уайлдер – Луис Ортис
С учётом преимущества Бронзового Бомбардировщика в выносливости и движении, вариантов у Кинг-Конга немного. Он наверняка сделает ставку на стартовые раунды, чтобы постараться нокаутировать соперника в дебюте. Иначе с каждым последующим раундом разница в шесть лет будет всё заметнее. Впрочем, американец хорошо умеет работать вторым номером и редко упускает возможности для контратаки.
Ставка: победа Уайлдера в 5-8-м раунде за 3.00.
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