«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: «зелёное дерби» оправдает все ожидания

24 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе встретится с «Ак Барсом». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.11.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (24.11.2019)

Второе «зелёное дерби» в сезоне. Первое, разумеется, удалось на славу: очень бодрый хоккей, высокие скорости, много борьбы, несколько замечательных спасений вратарей. А ещё — напряжённая концовка, снятый вратарь и гол в пустые ворота. Не обошлось даже без драки. А победил «Салават» (3:1).

Накануне обе команды отгрузили в чужие ворота по пять шайб. Уфимцы на своём льду победили «Амур» (5:3), затратив большое количество сил. Они трижды позволили «тиграм» отыграться, причём дважды — в течение минуты. Но всё же обошлись без овертайма: на 59-й минуте отличился Сакари Маннинен, а следом Александр Кадейкин поразил пустые ворота.

С точки зрения качества хоккея к подопечным Николая Цулыгина могут возникать вопросы. Всё же ошибок в обороне хватает, да и три шайбы в родных стенах от крепкого, но скромного «Амура» — это перебор. Тем не менее, команда уже в который раз проявила характер в трудный момент. Перед принципиальным поединком это, может, даже важнее.

«Ак Барс» тем временем спокойно укатал «Барыс» (5:1). Лидер КХЛ поберёг силы перед «зелёным дерби» максимально действенным способом. А именно — снял все вопросы уже в дебюте, отгрузив клубу из Казахстана три шайбы к девятой минуте. В дальнейшем тренерский штаб грамотно разгрузил хоккеистов, строго ограничив нагрузку.

Если взглянуть на итоговый протокол, в глаза бросится довольно редкий факт: у гостей никто не сыграл даже 19 минут. Лидерами по айстайму оказались недавно пришедший в команду Виктор Тихонов (18:58) и защитник Андрей Педан (18:56), которого регулярно критиковали на старте сезона.

Все остальные получили по 13-17 минут, а Никита Дыняк умудрился в дебютном матче на уровне КХЛ набрать 4 (1+3) очка меньше чем за 11 минут. Словом, Дмитрий Квартальнов дал ещё один повод похвалить себя, найдя способ хотя бы немного поберечь игроков на фоне тяжелейшего календаря.

В обычных условиях 1.72 на 1Х смотрелось бы замечательно. Во-первых, «Салават Юлаев» проведёт третью игру кряду на своём льду. Отсутствие перелётов перед битвой с принципиальнейшим соперником — это приятный бонус. «Ак Барс», например, заканчивает выездную серию, в рамках которой проведёт третий матч за пять суток по маршруту Новосибирск — Казахстан — Уфа.

Во-вторых, хозяин льда в «зелёном дерби» не проигрывает в основное время на протяжении семи встреч: шесть побед (пять — в основное время) и одно поражение в овертайме (4:5 ОТ). Было это в той самой эпической игре, когда казанцы проигрывали к 48-й минуте со счётом 1:4 и умудрились победить.

Но всё это рушится об одну простую мысль — ставить против нынешнего «Ак Барса» крайне тяжело. Пять побед подряд с общим счётом 18:3, причём все три шайбы состоялись в меньшинстве. Серьёзно: гости пропустили в равных составах лишь в одной из восьми предыдущих встреч, когда уступили «Нефтехимику» (2:4).

Тут надо бы добавить, что с большинством у «СЮ» дела по-прежнему обстоят не лучшим образом. Соответственно, их шанс — не искать счастья в открытом хоккее, а забросить свои 1-2 шайбы при помощи переполненных трибун, а затем надёжно отыграть сзади и рассчитывать на Юху Метсолу.

Проверим Х2 + ТБ 3,5 шайбы за 2.07. Как правило, четыре-пять голов в «зелёном дерби» случается, вот уже шесть матчей подряд соперники добираются до этой отметки. Вторая ставка на любителя — «в итоговом счёте будет цифра 3» за 2.68. Удивительно, но она доезжала в четырёх предыдущих встречах.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Ставить против нынешнего «Ак Барса» крайне тяжело. Пять побед подряд с общим счётом 18:3, причём все три шайбы состоялись в меньшинстве. Серьёзно: гости пропустили в равных составах лишь в одной из восьми предыдущих встреч, когда уступили «Нефтехимику» (2:4). Возьмём Х2 + 3,5 шайбы за 2.07.

Ставка №1: в итоговом счёте будет цифра 3 за 2.68.

Ставка №2: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3,5 шайбы за 2.07.