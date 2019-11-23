ЦСКА – «Крылья Советов». Прогноз: «армейцы» возьмут реванш за поражение в Самаре

24 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги примет «Крылья Советов». Встреча начнётся в 19:00 мск, а купить билеты можно на официальном сайте «армейцев». Эксперты верят в успех красно-синих. Сделать ставку на команду Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно за 1.47. Победа самарцев оценена аналитиками коэффициентом 7.3.

Прогноз матча ЦСКА – «Крылья Советов» (24.11.2019)

ЦСКА перед паузой на матчи сборных прервал серию без побед в РПЛ и в непростом поединке одолел на выезде «Сочи». «Армейцы» находятся в лидирующей группе, на Лигу Европы уже нет необходимости выставлять основной состав, поэтому перед зимним перерывом красно-синие постараются укрепить свои позиции во внутреннем первенстве.

Ближайшим соперником ЦСКА станут «Крылья Советов», у которых хватает своих проблем. Самарцы в нынешнем сезоне выступают крайне нестабильно. Отрезок из трёх подряд побед сменила серия из стольких же матчей без викторий. Команда Миодрага Божовича попытается остановить фаворита на его поле, но слишком много факторов говорит за хозяев.

В спячку впал Александр Соболев. Один из лучших бомбардиров лиги не забивает на протяжении четырёх матчей, и результаты «Крыльев Советов» пошли на спад. В трёх последних поединках у самарцев ни одного мяча, что лишний раз подтверждает зависимость команды от своего главного форварда. Миодраг Божович был бы рад сделать ставку на другого нападающего, но выбор у тренера невелик.

ато лучший форвард ЦСКА как раз стал чаще радовать болельщиков. Чалов забил с «Сочи», а затем отличился в матче за молодёжную сборную России. Букмекеры предлагают коэффициент 1.47 на победу «армейцев», но мы пойдём ещё дальше и заиграем фору «-1,5» на красно-синих за вкусные 2.31. Результаты «Крыльев Советов» с топ-клубами намекают нам на приличную вероятность прохода.

Три последние поражения самарцы потерпели с разницей в два мяча: по 0:2 от «Зенита» и «Спартака», а также 2:4 от «Краснодара». Да, в первом туре «Крылья Советов» одолели ЦСКА со счётом 2:0, но прямо сейчас команда Миодрага Божовича не в лучшей форме, основной нападающий перестал забивать, а у «армейцев» наоборот налаживаются дела.

В прошлом сезоне ЦСКА дома уничтожил самарцев со счётом 6:0. Конечно, повторить такой результат снова практически нереально, однако нам достаточно победы в пару мячей. У «Крыльев Советов» есть серьёзные проблемы с составом. В матче против «Спартака» красные карточки получили Карпов и Мияйлович, поэтому Божовичу придётся латать дыры в центральной оси.

Состав самарцев не назвать глубоким. Вынужденные перестановки приведут к дополнительным трудностям. ЦСКА не валял дурака в паузе на матчи сборных. «Армейцы» в товарищеском поединке разобрались с клубом СКА из Ростова и дали практику многим исполнителям. Красно-синие преодолели худший отрезок сезона и готовы вновь порадовать своих фанатов убедительными победами.

Ставка на матч ЦСКА – «Крылья Советов»

В поединке против ЦСКА самарцам не могут Карпов и Мияйлович, которые получили красные карточки в матче со «Спартаком». В трёх последних поражениях «Крыльев Советов» итоговая разница в счёте составляла два мяча. «Армейцы» преодолели кризис, поэтому за коэффициент 2.31 мы сделаем ставку на красно-синих с форой «-1,5». Соболев потух, а Чалов наоборот набрал хорошую форму.

Ставка: победа ЦСКА с форой «-1,5» с коэффициентом 2.31.

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