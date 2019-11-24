«Авангард» — «Витязь». Прогноз: Сёмин пробьёт Бобкова в Балашихе

25 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Авангард” в Балашихе встретится с “Витязем”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.77.

Анализ матча «Авангард» — «Витязь» (25.11.2019)

“Витязь” накануне наконец-то прервал ужасающий отрезок, в рамках которого одержал всего одну победу в 11 матчах. Клуб из Подольска легко и непринуждённо расправился с рижским “Динамо” (4:1). После 26 минут разница в счёте составляла три шайбы, так что никакой интригой и не пахло.



Рижане активно провели вторую половину встречи, но не более того. Единственным успехом стал гол в середине второго периода. Несколько хороших моментов при счёте 1:3 гости имели, однако сократить отставание до минимума не вышло. Потому что Петр Кочетков был в полном порядке.



До этого “Витязь” зацепил ничью с ЦСКА, не развалившись в трудной ситуации: команда горела 0:2 уже к середине второй минуты (2:3 ОТ). Подопечные Михаила Кравеца закрепились в середине зоны плей-офф и входят в плотную группу преследователей ЦСКА. На сегодня идущий вторым СКА всего на два балла опережает “Спартак”, занимающий шестую строчку.



“Авангард” в турнирной таблице чувствует себя гораздо увереннее: 41 очко в 31 матчах, второе место в Восточной конференции. Но ноябрь заканчивается для “ястребов” печально: количество травмированных превысило все мыслимые отметки, из-за чего приходится впадать в крайности. Например, подписывать пробный контракт с 38-летним Алексеем Терещенко.



Омичи бьются, стараются и регулярно набирают очки, однако видно, что сейчас им всё даётся с трудом. К поединку с “Витязем” они подходят с серией из двух поражений: 1:2 ОТ с “Автомобилистом” и 1:2 с минским “Динамо”. Подопечные Боба Хартли накануне вновь сделали героя из Юнаса Энрота, растранжирив море моментов и оставшись ни с чем.



Один гол с 43 бросков (да и тот в меньшинстве), нереализованный буллит, три упущенных большинства в заключительном периоде — винить хозяева могут только себя, у них были все возможности набирать очки. С “Витязем” легче точно не будет: соперник грамотно обороняется, да ещё и имел лишний день отдыха.



В связи с этим котировки букмекеров вызывают сомнения. Травмы выкосили у “Авангарда” половину состава, а “Витязь” при всех своих проблемах остаётся крепким и обученным коллективом. Х2 идёт за 2.14 и заслуживает проверки. Вариант попроще — ИТМ 3 шайбы “Авангарда” за 1.63.

Вторая ставка — гол “Витязя” в третьем периоде за 2.07. У “Авангарда” практически не осталось возможностей для ротации, а ведь предстоит провести третий интенсивный поединок за пять суток. Скорее всего, во второй половине матча “конёк” останется за гостями.

Ставки на матч «Авангард» — «Витязь»

У “Авангарда” огромное количество травм, говорить о стабильной и целостной игре на таком фоне сложно. “Витязь”, похоже, понемногу выходит из пике: набрал очки в матче с ЦСКА, разгромил рижское “Динамо”. И вдобавок отдыхал на сутки больше. Так что проверим Х2 за 2.14.



Ставка №1: “Витязь” не проиграет за 2.14.



Ставка №2: “Витязь” забьёт в третьем периоде за 2.07.