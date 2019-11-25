«Реал» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар и Мбаппе покорят Мадрид

26 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов примет «ПСЖ». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «сливочных» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 2.37. Победа парижан оценивается аналитиками коэффициентом 2.97. Специалисты ожидают высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.54.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «ПСЖ» (26.11.2019)

«Реал» продолжает находиться в некотором промежуточном состоянии. Зидан пытается перестраивать игру и внедрять новичков в состав, но процесс затягивается. «Сливочные» показывают не самый зрелищный футбол, регулярно испытывают проблемы на поле, однако мадридцы делят первую строчку с «Барселоной» в Примере и с высокой вероятностью выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.



У «ПСЖ» во внутреннем первенстве нет какой-либо серьёзной конкуренции. «Монако» изредка нервировал парижан, но теперь победитель Лиги 1 становится известен ещё до старта турнира. Томас Тухель во внутреннем первенстве в боевых условиях обкатывает различные сочетания, чтобы затем показать футбольной Европе свои задумки в Лиге чемпионов.

Букмекеры считают фаворитом «Реал», с чем сложно согласиться. У «ПСЖ» более талантливый состав, фантастическая линия нападения, чёткие игровые принципы, а Зидан ещё не разобрался со всеми новичками. Выбирая между форой «0» на гостей 2.2 и индивидуальным тоталом парижан больше 1,5 за коэффициент 2.1, мы остановимся на втором варианте.



Когда в центре нападения Кавани может заменить Икарди, а на позициях крайних форвардов или атакующих полузащитников способны сыграть Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Дракслер и Сарабия, то сопернику не позавидуешь. В пользу «Реала» говорит только фактор своего поля и еврокубковый опыт, но в предстоящем поединке это вряд ли спасёт Куртуа и оборону «сливочных».



«ПСЖ» получил преимущество в виде лишнего дня отдыха, да и в целом парижане не особо напрягаются в матчах внутреннего первенства. Это в Примере у «Реала» есть два мощных конкурента и целая группа крепких соперников, готовых отобрать очки. У команды Томаса Тухеля поединки в Лиги 1 больше похожи на открытые тренировки.



В плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» частенько не хватает везения и характера, но когда речь заходит исключительно о групповом этапе, то здесь парижане выступают великолепно. В нынешнем сезоне у команды Томаса Тухеля четыре победы в главном клубном турнире Старого Света, включая 3:0 над «Реалом» в первом круге.



Для многих футболистов атакующей группы гостей противостояние со «сливочными» стоит назвать особенным: Неймар когда-то мог и всё ещё способен перейти в «Реал», Мбаппе остаётся одной из приоритетных целей «сливочных», а Ди Мария в матчах против мадридцев действует на каком-то космическом уровне.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «ПСЖ»

«ПСЖ» отдыхал на день больше «Реала» и целенаправленно готовился именно к поединку Лиги чемпионов. У парижан фантастическая группа атаки, поэтому за коэффициент 2.1 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал команды Томаса Тухеля больше 1,5. «Сливочные» ещё далеки от оптимальных кондиций.



Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1,5 за 2.1.

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