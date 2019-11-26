«Барселона» — «Боруссия Д». Прогноз: Витсель и Хуммельс зачехлят Месси

27 ноября «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» примет дортмундскую «Боруссию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты отдают предпочтение сине-гранатовым. Сделать ставку на Лионеля Месси и компанию в букмекерских конторах можно за 1.6. Победа «шмелей» оценивается аналитиками коэффициентом 5.55. Специалисты ожидают высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.51.

Прогноз матча «Барселона» — «Боруссия Д» (27.11.2019)

«Барселона» продолжает разбираться с внутренними проблемами. Пока получается с переменным успехом. Формально у каталонцев всё в порядке: первая строчка в группе F в Лиге чемпионов и аналогичная позиция в Примере. Тем не менее болельщики сине-гранатовых недовольны текущим положением дел в клубе, и фанатов можно понять.



Работа Эрнесто Вальверде вызывает огромное количество вопросов. Нападение «Барселоны» приносит дивиденды исключительно за счёт уровня исполнителей, а в защите творится настоящий бардак. Сине-гранатовые пропустили 16 мячей в 13 матчах Примеры. Если тренер не ставит игру в обороне, а в атакующих схемах его почерк незаметен, то не пора ли на выход?

Серьёзно ударить по позициям Эрнесто Вальверде может ближайший матч с «Боруссией». В группе F у «Барселоны» восемь очков, у «шмелей семь, четыре балла у «Интера». Если сине-гранатовые не одержат победу над клубом из Дортмунда, то возможен расклад, при котором один из главных фаворитов турнира не попадёт в плей-офф.



В первом круге «Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью 0:0, хотя у «шмелей» были отличные моменты для взятия ворот. В одном из эпизодов Брандт угодил в перекладину, а Ройс не реализовал пенальти. В предстоящем поединке букмекеры склоняются к успеху хозяев. Чистая победа сине-гранатовых идёт за 1.6, в данном случае риск не оправдан из-за маленького коэффициента.



Лезть в классический исход слишком опасно. «Боруссия» сейчас одна из самых непредсказуемых команд Европы. Например, в пятницу «шмели» дома уступали 0:3 коллективу, идущему на последнем месте в Бундеслиге, но сумели спасти матч. В пользу гостей лишний день отдыха и некоторое стратегическое превосходство.



«Боруссию» устроит ничья, так как в последнем туре «шмели» дома сыграют со «Славией». «Барселоне» желательно побеждать, иначе выезд к «Интеру» может обернуться серьёзными проблемами. За коэффициент 2.06 мы отважимся на крайне рискованную ставку: Месси не забьёт. У одного из лучших футболистов в истории приличная статистика, однако в распоряжении Люсьена Фавра есть исполнители, способны остановить Лео.



Опытный Хуммельс будет встречать Месси, когда лидер «Барселоны» решит открыться на одной линии с защитниками, а в опорной зоне блестяще держит позицию Витсель. Оба игрока центральной зоны «Боруссии» уже имеют опыт противостояния с Лео как на клубном уровне, так и за национальные сборные.



В последних матчах Месси нередко исполняет шикарные штрафные, реализует пенальти, играет на добивании, но против «Боруссии» Лео нужен хозяевам в качестве ассистента. Суарес, Гризманн, Дембеле – вариантов у аргентинца достаточно. Лидер «Барселоны» сыграет на команду, а защита «шмелей» только поспособствует нейтрализации главной звёзды противника.



Понятно, что в любой момент Месси способен идеально исполнить стандартное положение или накрутить несколько соперников на дриблинге, но коэффициент слишком заманчив. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Лео отбегал на поле около пяти часов, но пока забил лишь один мяч.

Ставка на матч «Барселона» — «Боруссия Д»

«Барселона» по именам сильнее «Боруссии», но у сине-гранатовых проблемы с игрой. Ставить на классический исход опасно. Вариант Месси не забьёт идёт за коэффициент 2.06. В текущем сезоне у Лео лишь один гол в Лиге чемпионов за более чем пять часов. Хуммельс и Витсель обладают опытом и необходимыми навыками, чтобы остановить великого аргентинца.



Ставка: Лионель Месси не забьёт с коэффициентом 2.06.

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