Нурмагомедов — Фергюсон. Ставка на бой и прогноз на будущее Хабиба

18 апреля 2020 года в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится бой в лёгком весе UFC между Хабибом Нурмагомедовым (Россия, 28-0-0) и Тони Фергюсоном (США, 25-3-0). Букмекеры считают явным фаворитом боя Хабиба: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.34.

В ночь с 7 на 8 сентября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул в бою против американца Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин провёл удушающий приём в третьем раунде, вынудив Порье сдаться. Хабиб одержал 28 победу в 28 боях профессиональной карьеры.



Следующим соперником Орла станет американец Тони Фергюсон. Менеджер Хабиба накануне сообщил, что его клиент подписал контракт на поединок, который состоится 18 апреля в Бруклине. Разумеется, он станет главным событием номерного ивента организации. Судя по срокам, речь про UFC 247.



Фергюсон идёт на серии из 12 побед, предыдущее поражение он потерпел ещё в 2012 году от Майкла Джонсона единогласным решением судей. Тони полностью заслужил бой с Хабибом, никаких сомнений в этом нет и быть не может. Поединок мог бы состояться гораздо раньше, но, похоже, всё срастётся только с пятой попытки.



Первые четыре захода прошли вхолостую. Дважды (в 2015 и 2017 годах) бой отменялся из-за травм Хабиба, дважды — из-за травм Фергюсона (в 2016 и 2018 годах). Разумеется, после всего этого поединок россиянина и американца обречён стать одним из самых долгожданных в истории UFC. По крайней мере, в лёгком весе.



Расклад довольно очевиден. Достаточно сказать, что победа Хабиба идёт у букмекеров за 1.34 (примерно 70% вероятности), а успех Тони оценён коэффициентом 3.28 (около 30%). Фергюсон гораздо опаснее предыдущих соперников Орла — Дастина Порье и Конора Макгрегора, не говоря уже о средненьком Эле Яквинте.



Американец отличается высочайшей агрессией, отличной выносливостью, характером и хладнокровием, а также непредсказуемостью в хорошем смысле слова. Он хорошо держит удар и не имеет проблем с техникой, но для Нурмагомедова этого может оказаться недостаточно.



Хабиб — живая иллюстрация поговорки о ломе, против которого нет приёма. Все знают, что рано или поздно он пройдёт в ноги и выйдет на удушающий. Но никто ничего не может с этим поделать. Фергюсон хорош в партере, вот только не на фоне Орла. Скорее всего, россиянин стабильно будет наносить удары сверху и одержит итоговую победу. Либо удушающим после середины боя, либо решением судей.



Особенно интересно, что он будет делать дальше. Сам боец нынешней осенью не исключил, что завершит карьеру после боя с Тони. Нурмагомедову только в сентябре исполнился 31 год, для бойца это молодость. Тем не менее, он несколько раз заявлял, что не намерен выходить в октагон до преклонного возраста.



Скорее всего, Хабиб не лукавит, но поверить в его уход из ММА сразу после боя с Фергюсоном трудно. Букмекеры по привычке рассматривают в числе его следующих соперников Нэйта Диаза и Конора Макгрегора, хотя эти варианты никак нельзя назвать основными.



Диаз пропустил три года после поражения от Конора, зрелищно победил Энтони Петтиса, но потом проиграл Хорхе Масвидалю. Сейчас Орлу нет никакого смысла выходить против бойца с такими результатами в последнее время. Похожая ситуация и с Макгрегором: тот давно напоминает о себе яркими цитатами и пытается добиться реванша, однако для этого нужно одержать хотя бы 1-2 яркие победы. Желательно за пределами “Твиттера”.



Не стоит исключать бой с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Жоржем Сен-Пьером, который обсуждался этой осенью. Опытный канадец завершил карьеру из-за проблем со здоровьем и пока решил не возвращаться, хотя в будущем может изменить своё мнение.



В связи с этим самый вероятный сценарий выглядит примерно так — битва с 31-летним Джастином Гейджи, который идёт на серии из трёх побед и отличается зрелищным стилем. Американец за последние 17 месяцев нокаутировал в первом раунде Джеймса Вика, Эдсона Барбозу и Дональда Серроне.



Сам Хабиб хочет провести бой в России. Возникшая в последнее время шумиха вокруг его имени и пристальное внимание СМИ обеспечили хорошие рейтинги трансляции поединка с Дастином Порье. В связи с этим до окончания карьеры Орёл наверняка постарается осуществить своё желание. Все условия для этого есть.

Но это дела далёкого будущего, о которых на данный момент стоит говорить с большой долей условности. Для начала, конечно, нужно победить Тони Фергюсона, который очень хорош и опасен. Хабиб никогда не забегает вперёд и привык решать проблемы по мере их поступления. Так что к этому разговору до второй половины апреля можно не возвращаться.

Прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон

Хабиб — живая иллюстрация поговорки о ломе, против которого нет приёма. Все знают, что рано или поздно он пройдёт в ноги и выйдет на удушающий. Но никто ничего не может с этим поделать. Фергюсон хорош в партере, вот только не на фоне Орла. Скорее всего, россиянин стабильно будет наносить удары сверху и одержит итоговую победу. Либо удушающим после середины боя, либо решением судей…



Ставка: победа Хабиба над Фергюсоном за 1.34.