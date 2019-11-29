«Бавария» — «Байер». Прогноз: обидчик «Локомотива» не уйдёт от Левандовского

30 ноября в матче 13-го тура чемпионата Германии “Бавария” в Мюнхене встретится с “Байером”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу действующего чемпиона можно с коэффициентом 1.29.

Анализ матча «Бавария» — «Байер» (30.11.2019)

После отставки Нико Ковача дела у “Баварии” резко пошли в гору. В четырёх матчах под руководством Ханса-Дитера Флика одержаны четыре победы с общим счётом 16:0. При этом среди соперников была, например, дортмундская “Боруссия”, которая получила на “Альянц-Арене” унизительные 0:4.



Четыре сухие победы подряд — это здорово, причём их вряд ли можно объяснить везением или низкой реализацией у соперников. Дело в том, что за 360 минут в створ ворот мюнхенцев нанесли всего два удара. По разу вратаря потревожили “Фортуна” и “Црвена Звезда”, а “Боруссия” и “Олимпиакос” отбегали вхолостую.



Действующий чемпион Германии уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Дела на внутренней арене тоже налаживаются: после 12 туров команда делит второе место с “РБ Лейпциг” при минимальном отставании от лидирующей “Боруссии М”. Впрочем, уже в 14-м туре клубу из Мёнхенгладбаха принимать “Баварию”, так что шансы потерять первое место у него велики.



Но для начала мюнхенцам надо разобраться с “Байером”. “Аспириновые” мощно начали сезон, а вот дальше наступил спад. В шести предыдущих матчах Бундеслиги выиграть удалось всего один раз. Справедливости ради, календарь оказался довольно трудным, но претендент на призовое место должен проходить такие отрезки увереннее.



Неудивительно, что после провальных шести недель подопечные Петера Боша откатились на девятую строчку в турнирной таблице. Тем не менее не всё так страшно: плотность необычайно высока. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка, а от первого места — шесть. Ещё ничего не потеряно.



В середине недели “Байер”, как и “Бавария”, одержал победу в Лиге чемпионов. Немецкий клуб одолел в Москве “Локомотив” (2:0), тем самым гарантировав себе как минимум третье место в квартете. Более того, при определённых раскладах остаются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.



Соперники проводили предыдущие встречи во вторник, так что преимущества в свежести ни у кого не будет. Коэффициент на победу хозяев ожидаемо скромен, но играть против такой “Баварии” очень тяжело. Кроме того, нужно учитывать историю противостояния: шесть последних матчей этих клубов в Мюнхене завершились в пользу хозяев.



В шести из семи предыдущих игр проходила ставка “обе забьют”. “Байер” за счёт высокого прессинга и яркой группы атаки способен наконец-то пробить Нойера, ведь действующий чемпион лишился центрального защитника Никласа Зюле. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.24 и П1 + обе забьют за 2.18.

Вторая ставка — верх на угловые гостей. Леверкузенцы редко отсиживаются у своих ворот, смело используют прессинг и широко атакуют. ИТБ 3,5 корнера “Байера” за 2.20 смотрится вполне нормально, альтернативный вариант — тотал больше 10,5 углового за 2.00. “Бавария” в последнее время имеет много стандартов.

Ставки на матч «Бавария» — «Байер»

Коэффициент на П1 скромен, но играть против такой “Баварии” тяжело. Кроме того, учтём историю противостояния: шесть последних матчей этих клубов в Мюнхене завершились в пользу хозяев. В шести из семи предыдущих игр проходила ставка “обе забьют”. “Байер” за счёт прессинга и яркой группы атаки способен наконец-то пробить Нойера, ведь действующий чемпион лишился Никласа Зюле. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.24 и П1 + обе забьют за 2.18.



Ставка №1: победа “Баварии” и обе забьют за 2.18.



Ставка №2: ИТБ 3,5 углового “Байера” за 2.20.