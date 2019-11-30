«Зенит» — «Спартак». Прогноз: КДК уже потирает руки

1 декабря «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится со «Спартаком» в центральном матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:00 мск. Купить билеты можно на официальном сайте сине-бело-голубых. В качестве главного судьи на поединке отработает Виталий Мешков, а за VAR будет отвечать Михаил Вилков.

Эксперты считают явным фаворитом команду Сергея Семака. Сделать ставку на Артёма Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 1.53. Победа красно-белых оценена аналитиками коэффициентом 6.45.

Прогноз матча «Зенит» — «Спартак» (24.11.2019)

«Зенит» при не самой зрелищной игре смог одолеть «Лион» в Санкт-Петербурге и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые достойно проводят европейскую кампанию и лидируют в Российской Премьер-Лиге. В ближайшем поединке команду Сергея Семака ожидает принципиальный и мотивированный соперник.



«Спартак» продолжает медленно, но верно подбираться к первой пятёрке. Коллектив Доменико Тедеско существенно прибавил в оборонительных действиях и неплохо выглядит в атаке. Для улучшения результатов красно-белым необходимо поправить реализацию. Хватит ли немецкому наставнику имеющихся ресурсов или понадобится свежая кровь – станет ясно зимой.



Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом матча. Чистая победа хозяев доступна за скромные 1.53, и это уже явный перебор в оценке сил соперников. Формально в пользу сине-бело-голубых говорит достаточно факторов, однако и у «Спартака» есть определённые козыри. В качестве основной ставки мы возьмём Х2 на красно-белых с коэффициентом 2.59.



В первом круге «Зенит» выиграл со счётом 1:0 благодаря потрясающему голу нестареющего Жиркова, но тогда был совершенно другой «Спартак». К тому же, мяч красно-белых отменили после видео-просмотра. На этот раз за VAR будет отвечать скандально известный Михаил Вилков. Вряд ли арбитры захотят становиться героями встречи, поэтому ожидаем справедливое судейство. По итогам поединка на «Открытие-Арене» каких-либо жалоб на работу рефери не поступало.



С Тедеско «Спартак» пропустил лишь один мяч за пять игр, что можно считать выдающимся результатом. У красно-белых великолепные центральные защитники, на последнем рубеже уверенно действует Максименко, поэтому за 1.64 можно отдельно взять ставку на отсутствие голов в исполнении Артёма Дзюбы.



Капитан сборной России выплеснул эмоции в матче с «Лионом» и много наговорил о войне, но текущая форма Артёма всё ещё оставляет желать лучшего. В последний раз 22-й номер «Зенита» забил «Спартаку» 16 апреля 2017 года. В следующих пяти поединках с красно-белыми Дзюба не сумел отличиться.



Если возвращаться к исходу всего поединка, то необходимо упомянуть об усталости сине-бело-голубых. «Зенит» проведёт третий матч за девять дней, а «Спартак» готовился к сражению в классическом недельном цикле. Мы помним, как недавно Нагельсман тактически переиграл Семака, а ведь Тедеско во многих аспектах похож на своего немецкого коллегу.



Разумеется, уровень футболистов в «Спартаке» не такой высокий, как в «РБ Лейпциг», но шансы у гостей будут. «Зенит» заслуженно лидирует в РПЛ и по праву считается фаворитом предстоящего поединка, однако игра пойдёт на три результата. Коэффициент 2.59 на Х2 слишком хорош, чтобы пройти мимо.



Некоторые фанаты красно-белых оскорбляют Дзюбу, с трибун «Газпром Арены» иногда можно услышать не самые приятные высказывания о Москве, а в очном противостоянии «Зенита» и «Спартака» на стадионе будет настоящая жара. Букмекеры не обошли стороной данную тему и предложили крайне любопытное пари.

С коэффициентом 1.85 можно сделать ставку на то, что сумма штрафов от КДК по итогам матча «Зенит» — «Спартак» превысит 700 тыс рублей. Службы безопасности постараются предотвратить любые инциденты, однако остановить всех желающих вряд ли удастся. В истории футбола подобных пари ещё не было.

Ставки на матч «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» проведёт третий матч за девять дней, а «Спартак» готовился к битве двух столиц в недельном цикле. При Тедеско красно-белые пропустили только один гол, поэтому за 1.64 мы проверим отсутствие голов в исполнении Артёма Дзюбы, а за 2.59 возьмём Х2 на гостей. Встреча пойдёт на три результата, а коэффициент в пользу москвичей слишком хорош. Также за 1.85 мы сделаем ставку на то, что сумма штрафов от КДК по итогам поединка превысит 700 тыс рублей.



Ставка №1: «Спартак» не проиграет с коэффициентом 2.59.



Ставка №2: Дзюба не забьёт с коэффициентом 1.64.



Ставка №3: сумма штрафов от КДК по итогам матча превысит 700 тыс рублей с коэффициентом 1.85.

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