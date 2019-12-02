«Бёрнли» — «Манчестер Сити». Прогноз: рискнём в надежде сорвать куш

3 декабря на стадионе «Терф Мур» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 23:15 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.26. Победа бордовых оценивается аналитиками коэффициентом 12.50.

Прогноз матча «Бёрнли» — «Манчестер Сити» (3.12.2019)

«Манчестер Сити» абсолютно бездарно провёл матч 14-го тура с «Ньюкаслом» и в очередной раз потерял очки. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от «Ливерпуля» уже на 11 баллов. В предстоящем поединке «горожан» ожидает тяжелейшее испытание в виде упрямого «Бёрнли». В сказанном нет ни грамма сарказма, так как бордовые способны сотворить сенсацию.

В сезоне-2017/18 «Бёрнли» дома сыграл с «Манчестер Сити» вничью 1:1, а 28 апреля 2019 года бордовые чуть не лишили «горожан» чемпионства. Команда Хосепа Гвардиолы добыла победу со счётом 1:0 благодаря голу Агуэро. Тем не менее букмекеров не смущают прошлые результаты. Аналитики отдают предпочтение гостям.

Чистая победа «Манчестер Сити» доступна за крошечные 1.26. В таких условиях вполне логично проверить фору «+1,5» на «Бёрнли» за 2.14, но мы отважимся на куда более рискованный вариант. За коэффициент 4.30 в букмекерских конторах доступна ставка на гол в исполнении обеих команд в первом тайме.

Какие бы проблемы ни возникали у «Манчестер Сити», ожидать вторую осечку подряд от действующего чемпиона не стоит. Гостям не помогут Агуэро, Сане, Лапорт и Зинченко, но глубина состава у Гвардиолы сумасшедшая. Испанский специалист наверняка устроил взбучку своим парням после ничьей с «Ньюкаслом», поэтому «горожане» выйдут на поле стадиона «Терф Мур» максимально мотивированными.

«Манчестер Сити» в каждом из четырёх последних матчей пропускал в первом тайме. Если пробоины от «Ливерпуля» и «Челси» можно списать на высокий уровень соперников, то голы от «Ньюкасла» и «Саутгемптона» стали следствием серьёзных проблем «горожан» в обороне. Разумеется, эта серия рано или поздно прервётся, но за коэффициент 4.30 можно и рискнуть.

В голе гостей по итогам первого тайма сомневаться не приходится. В нынешнем сезоне на каждую потерю очков «Манчестер Сити» отвечал уже в следующем матче, забивая не меньше двух мячей к перерыву. Очевидно, что беседы с Гвардиолой не проходят для футболистов бесследно. «Бёрнли», разумеется, попробует сдержать фаворита, но бордовые могут попросту попасть под горячую руку.

Шон Дайч в прошлых поединках неплохо сопротивлялся атакующей машине Гвардиолы. «Бёрнли» получил лишь один гол за два последних приезда «Манчестер Сити» на «Терф Мур» — это очень достойно. В этот раз «горожане» захотят не просто добыть три очка, но и отвести душу на скромном противнике. Бордовые постараются отвечать в соответствии со своими возможностями.

Ставка на матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» после оплеухи от «Ньюкасла» постарается реабилитироваться в поединке с «Бёрнли». Бордовые умеют играть с командой Хосепа Гвардиола в родных стенах. За коэффициент 4.30 мы сделаем ставку на гол обеих команд в первом тайме. «Горожане» пропустили в стартовых сорокапятиминутках в четырёх подряд матчах Премьер-лиги.

Ставка: обе забьют в первом тайме с коэффициентом 4.30.

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