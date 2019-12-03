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«Челси» — «Астон Вилла», 4 декабря 2019, прогноз на матч Премьер-лиги

«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз
Владимир Прокофьев
«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз: берём практически беспроигрышный вариант
Разучившийся забивать нападающий идеально подходит для персональной ставки.
Ставки 0

4 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Астон Виллу». Встреча начнётся в 22:30 мск. Эксперты считают синих явным фаворитом. Сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно за 1.30. Победа «львов» оценивается аналитиками коэффициентом 10.50.

Прогноз матча «Челси» — «Астон Вилла» (4.12.2019)

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем

«Челси» впервые в нынешнем сезоне проиграл команде, не относящейся к грандам. Синие на своём поле уступили «Вест Хэму» и серьёзно осложнили выполнение турнирных задач. Дело не в том, что теперь сложнее догнать тот же «Лестер», а в сохранении места в топ-4. «Тоттенхэм» под руководством Моуринью способен на многое.

«Астон Вилла» в тяжёлом поединке добыла ничью на «Олд Траффорд» и находится в трёх очках от зоны вылета. «Львы» в гостях выступают значительно хуже, чем дома, поэтому букмекеры отдают предпочтение синим. Коэффициент на победу «Челси» составляет крошечные 1.30, даже фора «-1,5» идёт 1.83.

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» только в двух поединках уступила с разницей более чем в один мяч. «Львы» получили 0:3 от «Манчестер Сити» и 1:3 от «Тоттенхэма». С другой стороны, парни Дина Смита проиграли «Ливерпулю» 1:2, «Арсеналу» 2:3, а также свели к ничьей матч с «Манчестер Юнайтед» 2:2.

Почему в таком случае букмекеры дают на фору «-1,5» в пользу «Челси» коэффициент меньше двойки? У синих был лишних день отдыха. «Астон Вилла» в воскресенье билась на «Олд Траффорд», а уже в среду должна выходить на поле «Стэмфорд Бридж». Скамейка у «львов», мягко говоря, коротковата. Гости могут не выдержать давление.

Много будет зависеть от состояния Абрахама. По сообщениям в СМИ, Тэмми пока ещё не полностью восстановился. В связи с этим перспективно выглядит ставка на отсутствие голов в исполнение Оливье Жиру с коэффициентом 1.89. Если французский форвард так и не выйдет на поле, то мы получим возврат, а в противном случае высоки шансы на прибыль.

Жиру принял участие в пяти матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне: дважды выходил в старте (против «Лестера» и «Вест Хэма»), ещё в трёх случаях вступал в игру уже по ходу матчей (с «МЮ», «Норвичем» и «Бёрнли»). Сколько голов наколотил Оливье? Правильно, ни одного. Француз хорош в борьбе, скидках партнёрам и других вспомогательных элементах.

Лэмпард доверится Жиру только в случае невозможности выпустить на поле Абрахама, но в этой ситуации мы ничего не теряем. К тому же, Оливье способен пригодится синим в концовке, если счёт на табло не будет устраивать хозяев. Ставка на продолжение неудачной серии француза несёт в себе минимум риска.

Ставка на матч «Челси» — «Астон Вилла»

Матч «Челси» — «Астон Вилла» непростой с точки зрения выбора ставки. Всё крутится вокруг форы «-1,5», но чаша весов может качнуться в обе стороны. Безопасно выглядит пари на отсутствие голов в исполнении Жиру с коэффициентом 1.89. У Оливье ещё ни одного забитого мяча в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Риск потери средств минимален.

Ставка: Оливье Жиру не забьёт с коэффициентом 1.89.

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