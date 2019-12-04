«Нефтехимик» — «Трактор». Прогноз: букмекеры недооценивают челябинцев

5 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Нефтехимик” в Нижнекамске встретится с “Трактором”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Вячеслава Буцаева в основное время можно с коэффициентом 1.90.

Анализ матча «Нефтехимик» — «Трактор» (05.12.2019)

“Нефтехимик” великолепно провёл отрезок перед перерывом на Евротур, не проигрывая в течение месяца. Команда успела накопить 10 побед подряд, в том числе сняв скальпы со СКА (дважды), “Ак Барса” и ЦСКА. Естественно, пауза в такой ситуации пошла во вред.



После неё удалось выиграть один раз (у московского “Динамо”), после чего всё рассыпалось. В семи последующих встречах нижнекамцы добыли всего одну победу, набрав три очка. 27 ноября дошли до овертайма с “Витязем” (1:2 ОТ), а в первый день зимы разгромили “Сочи” (4:1).



При этом нельзя сказать, что даже на неудачном отрезке подопечные Вячеслава Буцаева выглядели безнадёжно. Скорее, просто удача решила забрать долги за тот самый сверхуспешный месяц. Например, в игре со “Спартаком” (0:1) Юлиус Гудачек отразил 39 бросков, а с “Куньлунем” (0:2) команда не реализовала свои моменты и провалила дебют третьего периода.



Строго говоря, “Нефтехимик” настрадался из-за низкой реализации и пропавшего большинства, которое прежде помогало цепляться за результат. А качество хоккея выглядело нормально. В том же матче с “Витязем” гости были гораздо ближе к победе в основное время, но с завершением не ладилось.



Нижнекамцы продолжают играть волнами. В поединке с “Сочи” отличились трижды к 12-й минуте, хотя до этого регулярно не могли попасть в пустой угол и делали героями вратарей соперника. В любом случае, разгромная победа и последующая пауза в такой ситуации — это хорошо.



“Волки” не играли с 1 декабря и имели достаточно времени, чтобы перевести дух, собраться с мыслями и хорошенько поработать над ошибками. Неудачная серия не позволила задержаться в зоне плей-офф, так что возможности ошибаться строго ограничены.



На своём льду с посильным соперником надо набирать максимум очков, потому что до конца года команду ждёт натуральное испытание. Впереди “Салават Юлаев”, непростая выездная серия, а затем домашние матчи с “Ак Барсом” и “Авангардом”. Выдать спурт при таком календаре вряд ли удастся.



“Трактор” в последнее время начал чередовать победы с поражениями. С одной стороны, это уже какой-никакой прогресс. С другой — слишком многое было потеряно ранее. Шансы на попадание в плей-офф исчисляются статистической погрешностью, а количество вопросов к руководителям клуба продолжает расти.

Тем не менее в данной ситуации мы рискнём сыграть от аутсайдера. У “Трактора” две победы в четырёх матчах при сложном календаре (“Торпедо”, ЦСКА и дважды “Салават Юлаев”), а “Нефтехимик” не отличается стабильностью. Шансы хозяев действительно выше, но 1.90 на их победу в основное время кажутся перебором.



Можно выбирать между итоговой победой челябинцев за 2.70 и классическими Х2 за 1.90, но мы возьмём ИТБ 1,5 шайбы “Трактора” за 1.79. “Мишки” забивали как минимум два гола в девяти из десяти последних матчей, а единственным исключением оказался выезд в Казань (1:4). Статистика на нашей стороне.

Ставки на матч «Нефтехимик» — «Трактор»

У “Трактора” две победы в четырёх матчах при сложном календаре (“Торпедо”, ЦСКА и дважды “Салават Юлаев”), а “Нефтехимик” не отличается стабильностью. Возьмём ИТБ 1,5 шайбы “Трактора” за 1.79. “Мишки” забивали как минимум два гола в девяти из десяти последних матчей, а единственным исключением оказался выезд в Казань (1:4).



Ставка №1: ИТБ 1,5 шайбы “Трактора” за 1.79.