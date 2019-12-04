«Даллас» — «Миннесота». Прогноз: Лука Дончич продолжит доминировать

5 декабря на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Миннесоту». Встреча начнётся в 4:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «Маверикс». Сделать ставку на победу Луки Дончича и компании с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.56. Успех «Тимбервулвз» оценивается аналитиками коэффициентом 2.58.
Прогноз матча «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» (5.12.2019)
В минувший игровой день «Даллас» без особых проблем разобрался на выезде с «Нью-Орлеаном». «Маверикс» добыли третью подряд победу в гостях и сохранили место в топ-4 Западной конференции.
«Миннесота» свой последний на данный момент матч неожиданно проиграла. «Тимбервулвз» в родных стенах с Таунсом и Уиггинсом уступили «Мемфису», чем серьёзно осложнили себе задачу выхода в плей-офф.
В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Даллас», что вполне обоснованно. Во-первых, у «Маверикс» восемь побед и лишь одно поражение начиная с середины ноября. Лука Дончич набрал фантастическую форму, а партнёры великолепно поддерживают словенца. Похоже, что Рик Карлайл нащупал близкую к оптимальной ротацию.
С коэффициентом 1.76 мы заиграем фору «-3» на «Даллас». «Маверикс» проведут второй матч за двое суток, однако это не должно серьёзно сказаться на результате матча. Один лишь Финни-Смит отбегал больше получаса. Дончич провёл на паркете 28,5 минут, а Порзингис и вовсе меньше 20.
Если с физическим состоянием у хозяев полный порядок, то что нас смущает? У «Далласа» дома баланс 6-4, а у «Миннесоты» на выезде 7-2. По невероятному стечению обстоятельств обе команды выступают в гостях лучше, чем при поддержке своих трибун. Подобные перекосы в НБА считаются исключением. В ближайшие пару месяцев статистика наверняка обретёт более привычный вид.
В оценке шансов соперников практически всё говорит за «Даллас». В распоряжении Рика Карлайла целая охапка гигантских белых парней, способных затруднить жизнь Таунсу, а вот Дончича у «Миннесоты» опекать некому. Формально, у «Тимбервулвз» есть Ковингтон, но Лука относительно недавно уже разбирался со всякими Такерами и Холидеями. Если у вас нет связки Джордж – Кавай, то словенца сдержать нереально.
«Скамейка» «Далласа» на порядок лучше, чем резервисты «Миннесоты». Обе команды обладают сопоставимым защитным рейтингом («Тимбервулвз» предпочтительнее «Маверикс» на 0,8 очка в пересчёте на 100 владений), зато парни Рика Карлайла практически на 10 пунктов обходят Таунса и компанию по эффективности нападения.
Ставка на матч «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз»
«Маверикс» проведут второй матч за двое суток, однако лидеры команды получили дозированную нагрузку накануне. С коэффициентом 1.76 мы заиграем фору «-3» на «Даллас». Парни Рика Карлайла значительно сильнее «Миннесоты» в нападении и практически не уступают в защите. К тому же, «скамейка» у хозяев выглядит предпочтительно, а у «Тимбервулвз» некому останавливать Дончича.
Ставка: победа «Маверикс» с форой «-3» с коэффициентом 1.76.
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