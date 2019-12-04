«Арсенал» — «Брайтон». Прогноз: без Эмери лучше не станет

5 декабря на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча начнётся в 23:15 мск. Эксперты считают «канониров» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Фредрика Юнгберга в букмекерских конторах можно за 1.67. Победа «чаек» оценивается аналитиками коэффициентом 5.3.

Прогноз матча «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (5.12.2019)

Серия «Арсенала» без побед с учётом всех турниров достигла уже восьми матчей. Для команды, которая и по бюджету, и по количеству болельщиков входит как минимум в топ-20 мира, это настоящая катастрофа. Боссы «канониров» уже уволили Эмери, но вполне возможно, что дело далеко не в тренере. Фредрик Юнгберг дебютировал с ничьей против «Норвич Сити», где лондонцам ещё повезло с результатом.

У «Брайтона» три поражения подряд, которые проще всего списать на чудовищный календарь. Между поездками на «Олд Траффорд» и «Энфилд» «чайки» дома принимали «Лестер». Разумеется, с подобным графиком рассчитывать зацепить хоть какие-то очки было слишком оптимистично. Впрочем, парни Грэма Поттера заслужили уважение своих фанатов самоотверженным футболом.

«Арсенал» — фаворит предстоящего поединка, так как встреча пройдёт на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув». Какой бы длинной не была серия «канониров» без побед своё поле и статус большого клуба оказывают серьёзное влияние на котировки букмекеров. На успех хозяев дают коэффициент 1.67, что выглядит неплохо.

Рано или поздно «Арсенал» прервёт серию без побед, но стоит ли рисковать ради коэффициента 1.67? Без Эмери, которого однажды назвали «тренеришкой», лучше пока не стало. На наш взгляд, логичнее заиграть общий тотал больше 2,5 при голе в исполнении обеих команд за 1.78. Оборона «канониров» выглядит ужасно. Бернд Лено лидирует во всей Премьер-лиге по количеству сейвов.

«Арсенал» пропустил в 10 последних матчах, включая по два мяча от таких клубов, как «Витория Гимарайнш», «Айнтрахт Ф», «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Норвич Сити». Защиту «канониров» проходят все кому не лень, и даже Бернд Лено не всегда умудряется спасать свою команду.

«Брайтон» в свою очередь кусается даже с грандами. «Чайки» не сумели пробить лучшую оборону АПЛ («Лестер Сити»), зато уступили 1:3 «Манчестер Юнайтед» и 1:2 «Ливерпулю». Нас подобный счёт в предстоящем поединке вполне устроит. Смущает только история личных встреч, где за последние годы верх случился лишь один раз.

В прошлом сезоне «Арсенал» и «Брайтон» дважды сыграли вничью 1:1. До этого «чайки» дома оказались сильнее 2:1, а «канониры» взяли верх на своём поле 2:0. Согласитесь, сейчас лондонский гранд находится в разобранном состоянии, поэтому не стоит делать серьёзные выводы по упомянутым результатам.

Все без исключения центральные защитники «Арсенала» регулярно совершают грубые ошибки. По флангам обороны и в опорной зоне у «канониров» также огромные проблемы, зато впереди великолепная связка форвардов Обамеянг – Ляказетт. Хозяева почти наверняка пропустят, но и сам не останутся без гола. Так как победа нужна обеим командам, то игра пойдёт на встречных курсах.

Ставка на матч «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Арсенал» пропускает в десяти подряд матчах от не самых сильных соперников. «Брайтон» недавно уступил 1:3 «Манчестер Юнайтед» и 1:2 «Ливерпулю». С коэффициентом 1.78 мы сделаем ставку на общий тотал больше 2,5 при голе в исполнении обеих команд. У «канониров» беда в обороне, но приличное нападение.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.78.

Читайте также (обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»): подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.