«Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне ответит на поражение от «Барселоны»

6 декабря в матче 16-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” в Вильярреале встретится с “Атлетико”. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мадридского клуба можно с коэффициентом 2.37.

Анализ матча «Вильярреал» — «Атлетико» (06.12.2019)

“Атлетико” продолжает переживать переходный период. После ухода целого ряда футболистов основного состава за одно лето команда потеряла стабильность и даже разучилась играть по счёту, из-за чего упустила несколько побед. В 12 предыдущих турах чемпионата Испании выиграть удалось всего три раза.



В минувшие выходные мадридцы потерпели обидное поражение от “Барселоны” (0:1). В стартовые 25 минут подопечные Диего Симеоне за счёт высокого прессинга полностью сломали игру противника, однако поддерживать такую интенсивность до финального свистка невозможно. Особенно после важной битвы с “Ювентусом” в Лиге чемпионов.



Постепенно “матрасники” сбавили обороты. Даже на таком фоне ничья оказалась бы куда более справедливым результатом, но в составе одного клуба был Лионель Месси, а в составе другого его не оказалось. Аргентинец уже в который раз за сезон принёс каталонцам очки при среднем качестве футбола.



Проблемы АТМД никуда не деваются: при довольно неплохой игре всё портит чудовищная реализация. Тут, конечно, многое зависит от травм. Около месяца пропустил Жоау Фелиш, затем из-за проблем со здоровьем выбыл Диего Коста, который перенёс операцию и вернётся только в 2020 году. А с линией обороны ситуация ещё хуже — нет ни Хименеса, ни Врсалько, ни Савича.



Естественно, с такими потерями выдавать победные серии крайне сложно. Отступать “Атлетико” уже некуда. После поражения от сине-гранатовых они опустились на шестую строчку в турнирной таблице. Даже идущая третьей “Севилья” оторвалась на пять очков, а сзади уже подпирают “Хетафе” и “Валенсия”.



“Вильярреал” крепко начал сезон, однако затем наступил спад. В пяти последних турах Примеры набрано лишь одно очко, а ведь календарь был вполне нормальный — “Эйбар”, “Атлетик Б”, “Мальорка”, “Сельта” и “Валенсия”. Претендент на еврокубки должен проходить такие отрезки гораздо увереннее.



“Жёлтая субмарина” играет весело и симпатично. Достаточно сказать, что в 15 матчах сезона они осталась без забитых голов лишь однажды. Было это в недавнем поединке с “Атлетиком” (0:0), где хозяева имели полное преимущество, но из-за слабой реализации и великолепных действий вратаря ограничились одним очком.



Проблема лишь одна — оборона. Пропускает “Вильярреал” много и со вкусом. Если добавить к этому стремление играть первым номером, регулярные провалы в опорной зоне и откровенно посредственную защиту при стандартных положениях, мы получим практически идеального клиента для “Атлетико”.



Проверять лобовую победу гостей за 2.37 мы не рискнём, все же пропускают мадридцы многовато. Но по качеству футбола в матчах с “Ювентусом” и “Барселоной” они смотрелись достойно, а пяти дней отдыха наверняка хватило для того, чтобы восстановить силы и переварить последние неудачи.

Раз так, мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.67 и ИТБ 1 мяча “Атлетико” за 1.65. Оборона хозяев слишком часто ошибается, чтобы рассчитывать сыграть на ноль. Комбинированный вариант — Х2 + тотал меньше 3,5 гола за 1.72.

Ставки на матч «Вильярреал» — «Атлетико»

Пропускает “Вильярреал” много и со вкусом. Если добавить к этому стремление играть первым номером, регулярные провалы в опорной зоне и откровенно посредственную защиту при стандартных положениях, мы получим практически идеального клиента для “Атлетико”. П2 с нулевой форой за 1.67 смотрится нормально.



Ставка: победа “Атлетико” с нулевой форой за 1.67.