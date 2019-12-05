«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз: отдохнувшие ярославцы зацепятся за очки

6 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Локомотив” в Ярославле встретится с московским “Динамо”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Майка Пелино в основное время можно с коэффициентом 2.47.

Анализ матча «Локомотив» — «Динамо» Москва (06.12.2019)

Вторая встреча команд за 10 дней. 26 ноября динамовцы на своём льду добились разгромной победы (4:1). Игра получилась довольно близкой, но в деталях хозяева оказались сильнее. Их вратарь выручал почаще, а преимущество на “точке” проявилось в третьей шайбе, которая состоялась сразу после выигранного Игумновым вбрасывания.



С тех пор “Локомотив” провёл три поединка, в которых набрал четыре очка. Уверенно разгромил минское “Динамо” (6:3), а затем спасовал перед Якубом Коваржем. Ярославцы висели на воротах чешского голкипера, но тот отразил каждый из 37 бросков и принёс “Автомобилисту” тяжелейшую победу (1:0).



Во вторник “железнодорожники” провели очень драматичную встречу с “Металлургом” (3:2 Б). Дважды отыгрывались, а дальше упустили несколько отличных возможностей. Не использовали 98 секунд двойного преимущества в конце основного времени, потом не реализовали удаление в овертайме, а из восьми попыток в буллитной серии использовали только одну.



Строго говоря, в другой ситуации за такую расточительность с большой долей вероятности последовало бы наказание, но магнитогорцы сейчас находятся не в лучшем состоянии. Для итоговой победы хватило и этого, так как Илья Коновалов на буллитах действовал безошибочно.



“Динамо” заканчивает тяжёлую выездную серию по маршруту Нижний Новгород — Казань — Москва — Ярославль. С “Торпедо” (2:1 Б) бело-голубым откровенно повезло: хозяева быстро пропустили, потом полностью доминировали, но Иван Бочаров отразил 46 бросков.



С “Ак Барсом” игра закончилась, не успев начаться. За 12 минут казанцы добились преимущества в три шайбы, которого хватило для спокойного завершения (5:2). Самое интересное случилось в поединке с ЦСКА (1:2). Московское дерби удалось на славу и получилось абсолютно равным.



Всё решили детали — реализация и спецбригады. В третьем периоде подопечные Владимира Крикунова дважды получали шанс реализовать лишнего, но обе попытки откатали вхолостую. А красно-синие использовали единственное удаление соперника, забросив победную шайбу за 139 секунд до сирены.



Времени на отдых москвичи практически не имели, да и календарь у них плотный. “Локомотив”, напротив, в четвёртый раз подряд сыграет в родных стенах, а потому был полностью избавлен от перелётов. Пожалуй, на таком фоне логичнее играть от хозяев.

“Динамо” не выигрывало в Ярославле с августа 2016 года, с тех пор потерпев четыре поражения подряд (2:5, 0:2, 1:2 ОТ и 0:2). Мы бы выбирали между ИТБ 2,5 шайбы бело-голубых за 1.68 и победой “Локомотива” с нулевой форой за 1.92. Преимущество в свежести и поддержка трибун рискуют стать ключевым фактором.

Ставки на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва

Времени на отдых москвичи после ЦСКА практически не имели, да и календарь у них плотный. “Локомотив”, напротив, в четвёртый раз подряд сыграет в родных стенах. “Динамо” не выигрывало в Ярославле с августа 2016 года, с тех пор потерпев четыре поражения подряд (2:5, 0:2, 1:2 ОТ и 0:2). Мы бы выбирали между ИТБ 2,5 шайбы бело-голубых за 1.68 и победой “Локомотива” с нулевой форой за 1.92.



Ставка: победа “Локомотива” с нулевой форой за 1.92.