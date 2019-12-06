«Эвертон» — «Челси». Прогноз: Лэмпард разберётся с обороной «ирисок»

7 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» примет «Челси». Встреча начнётся в 15:30 мск. Эксперты считают синих фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно за 2.06. Победа «ирисок» оценивается аналитиками коэффициентом 3.52.

Прогноз матча «Эвертон» — «Челси» (7.12.2019)

«Эвертон» в 15-м туре получил 2:5 в ливерпульском дерби на «Энфилде», и руководство клуба наконец-то осенило. «Ириски» отправили в отставку Марку Силву. В СМИ ходят слухи о назначении Дэвида Мойеса на оставшуюся часть сезона, что выглядит вполне логичным и взвешенным решением.



«Челси» не без труда в родных стенах переиграл «Астон Виллу». После травмы вернулся Абрахам и сразу же сделал 1+1 по системе «гол+пас». Синие с запасом опережают конкурентов в борьбе за топ-4, но расслабляться в английской Премьер-лиге категорически запрещено. Пока позволяет календарь, команда Фрэнка Лэмпарда попробует в очередной раз взять три очка.



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение синим. Чистая победа «Челси» идёт за 2.06. Вариант достоин рассмотрения, но безопаснее заиграть другое предложение в пользу гостей. С коэффициент 1.87 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал команды Фрэнка Лэмпарда больше 1,5. Почему выбранное пари смотрится интереснее, если потенциальная прибыль меньше?



Если «Челси» выиграет, то вряд ли мы увидим на табло 0:1 по итогам 90 минут. У синих в нынешнем сезоне только один успех с минимальным счётом, да и сам «Эвертон» лишь со скромным «Бёрнли» уступил 0:1. В случае положительного результата для команды Фрэнка Лэмпарда хотя бы два мяча в ворота «ирисок» выглядят практически неизбежно.



Зато нельзя сказать то же самое про обратный расклад. Если «Челси» сообразит два гола, то это вовсе не гарантирует победу гостям. Такие счета, как 2:2 или 3:2, маловероятны, но кто знает на что способен «Эвертон» после увольнения Марку Силвы. Обычно в подобных ситуациях футболисты на порыве эмоции могут сотворить сенсацию.



Немного смущает история личных встреч. За три последних поединках с «ирисками» у «Челси» ни одного забитого мяча. Впрочем, под руководством Фрэнка Лэмпарда синие демонстрируют совсем иной футбол, нежели прежде, и впечатляют действиями в созидании. «Эвертон» значительно уступает самому себе прошлых лет, а об обороне и говорить не приходится.

«Ириски» за 15 туров пропустили 27 мячей. Хуже только «Норвич», «Уотфорд» и «Саутгемптон». А «Челси» на том же промежутке отгрузили соперникам 30 голов. Лучше лишь «Манчестер Сити», «Лестер» и «Ливерпуль». «Эвертон» не только в прошлом туре получил пятёрку от соседей, но до этого ещё были 1:2 от «лис» и 0:2 от «канареек».

Ставка на матч «Эвертон» — «Челси»

«Эвертон» проиграл три последних матча с общим счётом 3:9 и отправил в отставку Марку Силву. «Челси» старается закрепиться в топ-4. С коэффициентом 1.87 мы возьмём индивидуальный тотал синих больше 1,5. Чистая победа команды Фрэнка Лэмпарда выглядит рискованно, так как неизвестно на что способны «ириски» после эмоциональной встряски.



Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 1,5 с коэффициентом 1.87.

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