«Лацио» — «Ювентус». Прогноз: разъярённый Роналду прервёт победную серию римлян

7 декабря в матче 15-го тура чемпионата Италии “Лацио” в Риме встретится с “Ювентусом”. Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу туринского клуба можно с коэффициентом 2.55.

Анализ матча «Лацио» — «Ювентус» (07.12.2019)

“Ювентус” потерял лидерство в чемпионате Италии, не сумев победить “Сассуоло” на своём поле в минувшее воскресенье (2:2). Моментов у фаворита, ясное дело, было гораздо больше — 29-9 по ударам, 9-4 по попаданиям в створ ворот и 9-2 по угловым. Но гости выжали максимум из созданного и выстояли в концовке, вполне заслужив ничью.



Благодаря этой осечке действующего чемпиона “Интер” вырвался вперёд. Подопечные Антонио Конте набрали 37 очков в 14 турах, а туринцы отстают на один балл. “Интеру”, правда, предстоит непростой поединок с “Ромой”, но ведь и у “Ювентуса” ближайший соперник очень непростой. Пожалуй, даже несколько опаснее.



“Лацио” долго запрягал и потерял много очков в стартовые недели сезона, зато потом набрал крейсерскую скорость. Римляне одержали шесть побед в Серии А подряд с общим счётом 17:5, взгромоздившись на третью строчку. Даже отставание от “Ювентуса” составляет всего шесть очков, хотя говорить об участии в чемпионской гонке, конечно, не приходится.



Тут, впрочем, нужно сделать поправку на календарь — все шесть противников на данный момент находятся за пределами топ-8. “Фиорентина”, “Торино”, “Милан”, “Лечче”, “Сассуоло” и “Удинезе” — либо откровенно скромные команды, либо переживающие непростые времена. Хотя даже на таком фоне шесть побед кряду — это круто.



“Ювентус” наконец-то получил полноценную неделю на отдых, гранды редко могут рассчитывать на такую паузу. В принципе, этого времени вполне достаточно, чтобы переварить предыдущую неудачу, восстановить энергию и с новыми силами броситься в бой. А вручение “Золотого мяча” Лионелю Месси должно добавить злости и мотивации Криштиану Роналду.



“Лацио” традиционно хорош на своём поле, вот только матчей с “Ювентусом” это не касается. Туринцы выиграли у римлян шесть предыдущих встреч на чужом поле: 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 2:0 и 3:0. Две осечки подряд на внутренней арене “Юве” допускает крайне редко, а уж после недельной паузы поверить в такой расклад ещё тяжелее.

В связи с этим будем играть от гостей. Хозяева наверняка станут действовать в своём любимом стиле с минимумом стерильного владения и вертикальными атаками. П2 за 2.55 смотрится любопытно. Если не хотите рисковать, возьмите победу “Ювентуса” с нулевой форой за 1.84. Вероятность проигрыша кажется минимальной, ведь в случае ничьей произойдёт возврат.

Ставки на матч «Лацио» — «Ювентус»

Туринцы выиграли у римлян шесть предыдущих встреч на чужом поле: 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 2:0 и 3:0. Две осечки подряд на внутренней арене “Юве” допускает крайне редко, а уж после недельной паузы поверить в такой расклад ещё тяжелее. П2 с нулевой форой за 1.84 смотрится надёжно, как минимум одно очко подопечные Маурицио Сарри наверняка возьмут.



Ставка: победа “Ювентуса” с нулевой форой за 1.84.