Поветкин — Хантер. Прогноз: Русский Витязь удивит американца и букмекеров

7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой между россиянином Александром Поветкиным (35-2-0) и американским боксёром Майклом Хантером (18-1-0). Букмекеры считают явным фаворитом американца: поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.43.

Анализ боя Александр Поветкин — Майкл Хантер (07.12.2019)

Поветкину уже 40 лет — понятно, что лучшие годы остались позади, но списывать его со счетов ещё рано. С грандами супертяжёлого веса вроде Уайлдера, Тайсона Фьюри и Джошуа ему уже точно не совладать, а вот достойно и красиво завершить профессиональную карьеру вполне по силам.



Александр доказал это, когда вернулся в дело после тяжёлого поражения от Джошуа. В том бою его шансы изначально казались мизерными, но российский боксёр никогда не бегал от сильных соперников и принял вызов. Британец победил техническим нокаутом в седьмом раунде, нанеся Витязю первое досрочное поражение.



Поветкин взял паузу и спустя 11 месяцев провёл бой с молодым Хьюи Фьюри. Двоюродный брат Цыганского Короля — неудобный и опасный боксёр, который часто шёл в клинч и пытался вымотать соперника. До нокаута так и не дошло, всё же опытный боец перестраховался и явно не ставил перед собой цели любой ценой отправить британца в нокаут.



Тем не менее победа получилась убедительной и безоговорочной. Все судьи в Лондоне отдали победу россиянину с одинаковым счётом 117:111. Мощь и умение вложиться в удар никуда не делись, а главное — Александр приятно удивил физической готовностью.



Изначально были сомнения, что возрастному боксёру хватит выносливости. Всё же 24-летний Фьюри имел полное право рассчитывать на преимущество в поздних раундах. Однако по итогу Поветкин в концовке боя смотрелся даже предпочтительнее, чем в начале. Это, конечно, порадовало.



Следующий соперник опаснее. Майклу Хантеру всего 31 год, он набирает обороты и после перехода в супертяжёлый вес одержал шесть побед подряд. Американец был спарринг-партнёром нескольких топовых боксёров. Это довольно техничный боец с хорошим движением ног и скоростью.



Хантер здорово чувствует дистанцию и умеет выстреливать комбинациями. Букмекеры считают его фаворитом, но есть несколько вопросов. Прежде всего — уровень оппозиции. Майкл провёл только один бой с по-настоящему опасным противником, причём было это ещё в тяжёлом весе.



В 2017 году он без особых шансов проиграл Александру Усику (все судьи выставили счёт 110-117), после чего и перешёл в супертяжёлый вес. Нокаутирующей мощи американцу не хватает, а ведь с Поветкиным нужно держать ухо востро — тот может нехило сотрясти одним попаданием.



Русский Витязь имеет огромное преимущество в опыте, которое наверняка поможет ему в непростые моменты. С физической готовностью всё должно быть в порядке, ведь предыдущий бой он провёл 3,5 месяца назад, а до этого отдыхал почти год. Хантер, для сравнения, выйдет на ринг в третий раз за 6,5 месяцев.

Пожалуй, шансы американца действительно несколько выше, но давать на его победу 1.43 — это как-то чересчур. Есть подозрение, что Поветкина немного недооценивают, а потому попробуем сыграть от него. Мы бы выбирали между двух вариантов — победа Хантера по очкам за 2.00 (удар у Майкла, повторимся, для супертяжей скромноват) и победа Поветкина за 2.82. В принципе, такой коэффициент достоин проверки.

Прогноз на бой Александр Поветкин — Майкл Хантер

Хантер здорово чувствует дистанцию, но Майкл провёл только один бой с по-настоящему опасным противником, причём было это ещё в тяжёлом весе. В 2017 году он без особых шансов проиграл Александру Усику. Нокаутирующей мощи американцу не хватает, а ведь с Поветкиным нужно держать ухо востро — тот может нехило сотрясти одним попаданием. Преимущество в опыте наверняка поможет россиянину в непростые моменты.



Ставка: победа Поветкина за 2.82.