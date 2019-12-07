«Нефтехимик» — «Салават Юлаев». Прогноз: Цулыгин наберёт очки перед паузой в КХЛ

8 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Нефтехимик” в Нижнекамске встретится с “Салаватом Юлаевым”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Вячеслава Буцаева в основное время можно с коэффициентом 2.46.

Анализ матча «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» (08.12.2019)

“Салават Юлаев” переживает тяжелейший период. Убийственный календарь фактически не оставил возможности для нормального восстановления: сразу после паузы на Евротур команда лишь раз имела больше одних суток на отдых. Матч в Нижнекамске станет для гостей 13-м за 27 дней.



График чудовищный. Неудивительно, что на таком фоне уфимцам постоянно не хватает самой малости для набора очков. В шести последних поединках они потерпели пять поражений. Четыре из них — с разницей в одну шайбу, а ещё одно (2:4 от “Трактора”) — с голом в пустые ворота.



По качеству хоккея тоже есть претензии, хотя при подобном календаре трудно ожидать яркой и результативной игры. “Салават” постоянно навязывает борьбу, но даёт сбои в решающие моменты. То глупые ошибки в третьем периоде, то ненужные удаления, то проблемы с завершением.



Вдобавок ко всему тренерский штаб никак не может разобраться с буллитами. “СЮ” проиграл пять из шести буллитных серий в нынешнем сезоне, а ведь это пять лишних очков — разница между третьим и десятым местом в турнирной таблице Восточной конференции.



Пауза на Евротур в такой ситуации максимально кстати, ведь она позволит команде перевести дух. Выезд в Нижнекамск завершает тяжелейший отрезок. И тут нужно отметить приятную деталь — “Салават Юлаев” в кой-то веки получил дополнительный выходной. Предыдущий матч состоялся ещё 5 декабря.



“Нефтехимик” выпал из зоны плей-офф после шести поражений подряд. В двух последующих играх одержаны победы, но для возвращения в топ-8 Востока этого не хватило. Нижнекамцы быстро хлопнули “Сочи” (4:1), забросив три шайбы к 12-й минуте, а затем изрешетили “Трактор”.



“Волки” тоже имели двое суток на восстановление. И всё же мы сыграем от гостей. “СЮ” забрал у “Нефтехимика” два предыдущих матча (3:2 и 2:0), ожидается возвращение Никиты Сошникова, да и близость паузы наверняка поможет команде собраться с силами. Перед прошлым перерывом на Евротур уфимцы уничтожили минское “Динамо” (9:1).

Скорее всего, поединок получится близким и вязким, но разница в исполнительском мастерстве в конечном счёте скажется на результате. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.00 и ИТБ 2 шайбы “СЮ” за 1.90. Оборона нижнекамцев провела последний месяц довольно слабо.

Ставки на матч «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

“СЮ” забрал у “Нефтехимика” два предыдущих матча (3:2 и 2:0), ожидается возвращение Никиты Сошникова, да и близость паузы наверняка поможет собраться с силами. Перед прошлым перерывом на Евротур уфимцы уничтожили минское “Динамо” (9:1). Скорее всего, поединок получится близким и вязким, но разница в исполнительском мастерстве в конечном счёте скажется на результате..



Ставка: победа “Салавата Юлаева” с нулевой форой за 2.00.