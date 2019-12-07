«Сочи» — «Рубин». Прогноз: перед отпуском никто не захочет уступать

8 декабря на стадионе «Фишт» «Сочи» примет «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «барсам». Сделать ставку на команду Романа Березовского в букмекерских конторах можно за 2.39. Победа казанцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.19.

Прогноз матча «Сочи» — «Рубин» (8.12.2019)

На отрезке в шесть последних матчей «Сочи» и «Рубин» выступили хуже всех остальных команд в Российской Премьер-Лиге. Неудивительно, что «барсы» замыкают турнирную таблицу, имея в активе лишь 14 очков, а у казанцев на четыре балла больше. Вылет грозит обоим клубам, поэтому в предстоящем поединке мы ожидаем увидеть много борьбы и стыков.



На упомянутом интервале у «Рубина» четыре ничейных результата и два поражения. Показатели «Сочи» полностью противоположные. Стоит отметить, что календарь у казанцев был посложнее. Из серьёзных соперников команда Романа Шаронова встретилась с «Зенитом», «Спартаком» и «Динамо», а у «барсов» к грозным противникам можно отнести лишь ЦСКА и «Ростов».



В ближайшем матче букмекеры отдают предпочтение «Сочи», что обусловлено фактором своего поля. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт», но серьёзных дивидендов от выступления в родных стенах «барсы» ещё извлекать не научились. Победа хозяев идёт за 2.39, однако проверять столь опасную ставку мы, естественно, не будем.



Выбирать победителя в очной дуэли не рекомендуется. «Сочи» — худший клуб РПЛ по очкам, набранным на своём поле, а «Рубин» идёт на последней строчке в лиге по результатам на выезде. С коэффициентом 3.46 можно рискнуть и взять ничью при тотале меньше 2,5. Безопаснее проверить классический низ за 1.56, однако в таком случае потенциальная прибыль оставляет желать лучшего.



Удивительно, но в первом круге команды выдали верховой исход. «Барсы» провели один из самых ярких матчей сезона и разгромили казанцев в гостях со счётом 3:0. Ожидать повторения результативного футбола не стоит. Оба соперника в среднем забивают меньше гола за игру. К тому же, «Рубин» на выезде прибегнет к максимально оборонительной модели.



Лучшие бомбардиры «Сочи» — Мостовой и Полоз, на счету которых по три мяча. У «Рубина» три гола забил Марков. А ведь прошло уже 18 туров (хотя у «барсов» есть игра в запасе из-за переноса матча с “Оренбургом”). К примеру, Мелкадзе за 11 появлений на поле отметился уже пятью точными выстрелами.

Почему ничья? У обеих команд продолжительные серии без побед. Выиграть, разумеется, хотят и «Сочи» и «Рубин», вот только уступать тоже никто не намерен. В российском футболе желание не отдать три очка прямому конкуренту гораздо чаще превалирует над стремлением пойти вперёд большими силами для достижения результата. Тренеры редко пытаются поймать журавля, предпочитая синицу в руках в виде ничейного исхода.

Ставка на матч «Сочи» — «Рубин»

В последних шести матчах РПЛ у «Сочи» и «Рубина» ни одной победы на двоих. С коэффициентом 3.46 мы сделаем ставку на ничью при общем тотале меньше 2,5. «Барсы» и казанцы обладают посредственным нападением и редко рискуют в попытке вырвать три очка.



Ставка: ничья и тотал меньше 2,5 с коэффициентом 3.46.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.