«Витязь» — «Торпедо». Прогноз: нижегородцы поднимут себе настроение перед паузой

9 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Витязь” в Подольске встретится с “Торпедо”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Михаила Кравеца в основное время можно с коэффициентом 2.27.

Анализ матча «Витязь» — «Торпедо» (09.12.2019)

Результаты “Торпедо” ближе к паузе на Евротур покатились вниз. В пяти последних матчах удалось победить всего один раз. Неудивительно, что положение в турнирной таблице резко ухудшилось: команда опустилась на седьмую строчку в Западной конференции, а ведь большинство конкурентов имеют по 1-2 игры в запасе.



Нижегородцы не проигрывали на своём льду три раза кряду с декабря 2018 года. Тем не менее, поводов для паники пока нет. Качество хоккея осталось примерно на том же уровне, а неудачный отрезок в первую очередь связан с силой соперников и обычным невезением.

Все три поражения в домашней серии получились на тоненького. С московским “Динамо” (1:2 Б) просто не повезло: хозяева висели на воротах Ивана Бочарова практически без пауз, перебросали противника в полтора с лишним раза (47:28 и остались ни с чем). Тут нужно добавить, что с бело-голубыми “Торпедо” традиционно играет неудачно.



Затем не удалось дожать “Автомобилист” (2:3 ОТ). Исходные данные получились примерно теми же: подопечные Дэвида Немировски смотрелись лучше, но Якуб Коварж поймал кураж и сделал несколько мощных спасений. Уральцы дважды отыгрались и забросили решающую шайбу в овертайме.



Наконец, в пятницу команда умудрилась проиграть “Ак Барсу” в основное время (3:4), хотя вела со счётом 3:2 к 58-й минуте. Игра вновь была близкой, нижегородцы вполне заслуживали очков, но слишком часто позволяли казанцам хозяйничать на своём “пятачке”. И остались с пустыми руками.



“Витязь” только-только вернулся с дальневосточного турне, где разжился тремя очками. Проиграл “Кунулуню” по буллитам (1:2 Б), затем дожал “Амур” (3:2 Б), после чего уступил “Адмиралу” (1:3). Клуб из Московской области находится чуть выше в турнирной таблице и будет иметь преимущество своего льда, но мы всё же сыграем от аутсайдера.



Аргументов несколько. Прежде всего, “Торпедо” сильно не везло в последнее время, а ведь рано или поздно удача повернётся к команде лицом. И второе — ещё 6 декабря “Витязь” играл во Владивостоке, а уже девятого числа ему предстоит сразиться с нижегородцами.



2,5 суток на отдых с учётом смены часовых поясов и серьёзного перелёта — это очень опасно. “Торпедо” играет в энергичный темповый хоккей, не испытывает проблем с агрессией и умеет входить в чужую зону через пас. То есть хозяевам, скорее всего, придётся много бегать.



В связи с этим наверняка накопится усталость, так что во второй половине поединка у них должны возникнуть большие проблемы. Если так и получится, многое будет зависеть от вратаря. Нам нравятся два варианта — П2 в третьем периоде за 2.90 и ИТБ 2,5 шайбы “Торпедо” за 2.15.



У “Витязя” хорошая оборона, которая славится мобильностью и организованностью. Но на фоне усталости количество ошибок и проигранных единоборств рискует повыситься, так что три шайбы выглядят для гостей посильной планкой. Вариант попроще — П2 с нулевой форой за 2.11.

Ставки на матч «Витязь» — «Торпедо»

Ещё 6 декабря “Витязь” играл во Владивостоке, а уже девятого числа ему предстоит сразиться с нижегородцами. 2,5 суток на отдых с учётом смены часовых поясов и серьёзных перелётов — это очень опасно. Во второй половине поединка хозяева наверняка просядут, так что “Торпедо” по силам зацепиться за очки.



Ставка №1: победа “Торпедо” в третьем периоде за 2.90.



Ставка №2: ИТБ 2,5 шайбы “Торпедо” за 2.15.