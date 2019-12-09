«Лион» — «РБ Лейпциг». Прогноз: «Зенит» не дождётся помощи от немцев

10 декабря на стадионе «Стад де Люмьер» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» примет «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Сделать ставку на «львов» в букмекерских конторах можно за 2.54. Победа команды Юлиана Нагельсмана оценивается аналитиками коэффициентом 2.81.

Прогноз матча «Лион» — «РБ Лейпциг» (10.12.2019)

«Лион» в пятницу без каких-либо проблем разгромил «Ним» во внутреннем первенстве и приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстояние одной победы. Соперник «львов» ещё в первом тайме получил два удаления, поэтому парни Руди Гарсии сумели сохранить достаточно сил для важнейшего поединка в еврокубках.



«РБ Лейпциг» продолжает впечатлять своими результатами на всех фронтах. В Бундеслиге «быки» уверенно разобрались с «Хоффенхаймом» и отстают от первой позиции лишь на один балл. В Лиге чемпионов команда Юлиана Нагельсмана уже обеспечила себе выход в плей-офф. Вопрос лишь в том, с какой строчки немецкий гранд доберётся до кубковой стадии турнира.



В предстоящем поединке букмекеры не видят явного фаворита. Небольшой перевес хозяевам эксперты отдают исключительно из-за фактора своего поля. По потенциалу и таланту исполнителей «РБ Лейпциг» выглядит сильнее «Лиона», но мы сделаем ставку на фору «0» в пользу «львов» с коэффициентом 1.80.



Мы уже упомянули о том, что «Лион» проводил свой матч внутреннего первенства в пятницу. «РБ Лейпциг» играл в Бундеслиге в субботу. У немецкого клуба на сутки меньше времени для восстановления, необходимость совершать перелёт и несколько травмированных исполнителей. Перед Нагельсманом встаёт логичный вопрос: так ли важна первая строчка в группе, когда во внутреннем первенстве есть шанс взять титул из-за проблем «Баварии»?



«Лиону» для выхода в плей-офф необходимо выступить лучше, чем «Зенит» в Португалии. У сине-бело-голубых немного шансов на победу, поэтому успех «львов» практически гарантирует французам участие в кубковой стадии Лиги чемпионов. Кроме того, «Бенфика» вполне способна одолеть сине-бело-голубых в родных стенах.

«Бенфика» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не выведут Питер даже в Лигу Европы Без Ракицкого оборона сине-бело-голубых превратится в решето. «Зенит» уступит в Португалии.

Если в матче «Бенфика» — «Зенита» хозяева поведут с запасом, а в поединке «Лион» — «РБ Лейпциг» к этому моменту будет ничья, то на «Стад де Люмьер» существует вероятность перекатывания мяча в центре поля без особого риска для каждой из сторон. Именно в данной связи мы и выбираем фору «0».



Победа «Лиона» принесёт нам прибыль, а ничья гарантирует возврат средств. В первом круге «львы» на выезде одолели «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. Да, команда Руди Гарсии не реализовала свой потенциал в Санкт-Петербурге, но этому факту есть логичное объяснение. Матч пропускал лучший игрок французского клуба.



Депай забил во всех четырёх сыгранных матчах группового этапа Лиги чемпионов, набрал 9+2 за 12 поединков в Лиге 1 и сделал умопомрачительные 6+7 за 5 встреч в квалификации Евро-2020.

Мемфис сейчас в полном порядке и готов расправиться со вполне проходимой обороной «РБ Лейпциг». Болельщики «Зенита» наверняка хотели бы получить своеобразную помощь от «быков», но немцы сосредоточены на решении своих задач.

Ставка на матч «Лион» — «РБ Лейпциг»

В первом круге «Лион» на выезде одолел «РБ Лейпциг» со счётом 2:0. У французов лишний день отдыха, набравший форму Депай, а у «быков» перелёт, несколько травмированных и уже гарантированный выход в плей-офф. С коэффициентом 1.80 мы сделаем ставку на фору «0» на «львов».



Ставка: победа «Лиона» с форой «0» с коэффициентом 1.80.

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