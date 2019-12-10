«ПСЖ» — «Галатасарай». Прогноз: даже Паредес не помешает парижанам

11 декабря в Париже на стадионе «Парк де Пренс» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет турецкий «Галатасарай». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают команду Томаса Тухеля явным фаворитом. Сделать ставку на Неймара и компанию в букмекерских конторах можно за 1.16. Победа жёлто-красных оценивается аналитиками коэффициентом 20.00.

Прогноз матча «ПСЖ» — «Галатасарай» (11.12.2019)

Группа А в Лиге чемпионов изначально казалось одной из самых предсказуемых, но на определённом этапе борьба за заветные путёвки в плей-офф выглядела интересно. Тем не менее, «ПСЖ» и «Реал» гарантировали себе выход в кубковую стадию, да и с Лигой Европы всё относительно понятно.



«Галатасараю» для третьей строчки в квартете А необходимо на выезде побеждать «ПСЖ» и надеяться на «Реал». Турецкий клуб отстаёт от «Брюгге» на одно очко, но у бельгийцев преимущество в личных встречах из-за гостевого гола. Положение жёлто-красных можно назвать практически безнадёжным.



«ПСЖ» даже с чудачествами Паредеса, который забил автогол, спокойно взял три очка в Лиге 1. Парижане на выезде одолели «Монпелье» и, сыграв на один матч меньше ближайших преследователей, лидируют с солидным запасом. В Лиге чемпионов у команды Томеса Тухеля также гарантированная первая строчка, поэтому Неймар и компания могут творить в своё удовольствие.



Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев. Победа «ПСЖ» идёт за 1.16, а на «Галатасарай» можно поставить с коэффициентом 20.00. Мы предпочтём фору «-2,5» на хозяев за 2.13. Все возможности для разгрома у команды Томаса Тухеля имеются, да и других предпосылок достаточно.



В первом круге парижане на выезде одолели «Галатасарай» со счётом 1:0. Тогда французский клуб вышел на поле со стартовым составом без Неймара, Мбаппе и Кавани. На этот раз две главные звезды «ПСЖ» готовы принять участие в матче с первых минут, да и уругвайский форвард может получить своё время.



Жёлто-красные даже во внутреннем первенстве не демонстрируют ничего особенного. «Галатасарай» идёт на шестой строчке в чемпионате Турции и отстаёт от лидера уже на семь баллов. Неужели «ПСЖ» дома не разберётся с середняком из скромной по возможностям и таланту лиги?

Да, парижане уже гарантировали себе первую строчку в группе, но «ПСЖ» всегда старается выглядеть успешно именно в Лиге чемпионов. Французскому гранду важно поддерживать имидж одной из сильнейших команд континента, а Неймар, Мбаппе и остальные явно не против поработать на личную статистику.

Ставка на матч «ПСЖ» — «Галатасарай»

«Галатасарай» идёт на шестой строчке во внутреннем первенстве. «ПСЖ» сейчас в великолепной форме и готов разгромом завершить для себя групповой этап Лиги чемпионов. С коэффициентом 2.13 мы сделаем ставку на фору «-2,5» на парижан. Неймар и Мбаппе выдадут шоу на «Парк де Пренс».



Ставка: победа «ПСЖ» с форой «-2,5» с коэффициентом 2.13.

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