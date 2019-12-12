«Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Прогноз: Панарин удивит Кутюра и Марло

13 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в Сан-Хосе встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу “кошек” в основное время можно с коэффициентом 1.95.

Анализ матча «Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (13.12.2019)

Нынешний сезон в исполнении “Сан-Хосе” сильно смахивает на американские горки. Провальный старт сменился убойным отрезком в ноябре, по ходу которого удалось одержать 11 побед в 13 матчах и вплотную подобраться к зоне плей-офф. Но на этом всё и закончилось: с тех пор команда потерпела пять поражений подряд.



Три последние неудачи получились наиболее обидными. 1:7 от “Тампы”, 1:5 от “Флориды” и 1:3 от “Нэшвилла”. Голы в последнее время даются с огромным трудом, реализация большинства совсем зачахла, а вратари по-прежнему крайне нестабильны. Мартин Джонс и Аарон Делл находятся ниже планки в 90% отбитых бросков.



Разумеется, ужасный отрезок ударил по положению в турнирной таблице. “Акулы” опустились на 12-ю строчку в Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет пять очков, хотя большинство конкурентов имеют по 2-3 игры в запасе. Тем не менее ничего кошмарного не случилось, и возможность исправить ситуацию ещё появится.



Дело в том, что подопечные Питера Дебура четыре предыдущих поединка провели на выезде. Это само по себе непросто, но дело ещё и в том, что календарь оказался крайне плотным. Турне по маршруту Роли — Тампа — Санрайз — Нэшвилл заняло лишь шесть дней и вместило в себя бэк-ту-бэк. Естественно, выдать победную серию при таком графике мало кому удаётся.



Настало время для обратной стороны медали. Следующую гостевую встречу “Шаркс” проведут уже в 2020 году. Семь ближайших матчей они проведут в родных стенах, так что всё в их руках. Если этот отрезок получится пройти с минимальными потерями, команда непременно настигнет конкурентов.



“Рейнджерс” вот уже восемь игр подряд чередуют победы и поражения. Панарин с партнёрами теряют “свои” очки: накануне, например, они умудрились проиграть хилому “Лос-Анджелесу” (1:3), забив за 60 минут лишь один раз, да и то в формате “6 на 4”. Понятно, что клуб уровня плей-офф не должен оставаться с пустыми руками в таких матчах.



“Синерубашечники” близки к зоне плей-офф, но плотность в Восточной конференции так высока, что один неудачный отрезок рискует сильно ухудшить ситуацию. Кроме того, за пределами топ-8 до сих пор находится “Тампа”, которая наверняка прибавит в ближайшее время. Потому подопечным Дэвида Куинна нужно цепляться за очки всеми доступными способами.



Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, но с этим можно поспорить. Статистика очных встреч на стороне гостей: три победы подряд, две из которых на чужом льду. Кроме того, непосредственно по качеству хоккея “Сан-Хосе” сейчас не выглядит лучше, а неудачная серия только увеличит психологическое давление.



В связи с этим логично предположить, что определённые шансы у “Нью-Йорка” будут. Мы проверим лобовую ничью за 4.60. Команды близки по уровню и сражаются за зону плей-офф, а потому будут действовать осторожнее и, условно говоря, предпочтут при равном счёте в концовке гарантированное очко, а не открытый хоккей с риском нарваться на контратаку.

Три из пяти предыдущих очных встреч уходили в овертайм, так что коэффициент 4.60 кажется завышенным. Также проверим “гол в первые 8 минут — нет” за 2.00. “Рейнджерс” в последнее время часто катают низы, а “акулы” после пяти поражений наверняка постараются начать понадёжнее.

Ставки на матч «Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Статистика очных встреч на стороне гостей: три победы подряд, две из которых на чужом льду. Кроме того, непосредственно по качеству хоккея “Сан-Хосе” сейчас не выглядит лучше, а неудачная серия только увеличит психологическое давление. В связи с этим логично предположить, что шансы у “Нью-Йорка” будут. Мы проверим лобовую ничью за 4.60.



Ставка №1: ничья за 4.60.



Ставка №2: гол в первые 8 минут — нет за 2.00.